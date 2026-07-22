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Halk TV Ekonomi Tanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıda

Tanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıda

ABD'nin İran hedeflerini vurması ve Kızıldeniz'deki krizle Brent petrol 89 doları aştı. Yurt içinde bugün akaryakıta zam yansıtılmasa da Körfez'deki gerilim önümüzdeki günler için fiyat baskısını artırmaya devam ediyor.

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Tanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıda
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ABD ordusunun İran'daki askeri hedefleri üst üste 11'inci gecede de vurması ve Tahran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi petrollerini taşıyan gemileri hedef alma tehdidiyle abluka ilan etmesi, küresel enerji koridorundaki arz endişelerini zirveye taşıdı.

Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine yönelik karşı saldırılar ve Kızıldeniz'de yön değiştiren tankerlerle birlikte jeopolitik kriz derinleşti. Bu sıcak gelişmelerin etkisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 89 doların üzerine tırmanarak son 5 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini koruyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki bu tırmanışa ve kurlardaki yüksek seyre rağmen, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir yeni zam ya da indirim yansıtılmadı. Akaryakıt fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmasa da petrolün 89 doların üzerinde kalıcı olması ve Körfez'deki sevkiyat riskleri, önümüzdeki günler için akaryakıt fiyatları üzerindeki zam baskısını artırmaya devam ediyor.

Brent Petrol
Değer 89,85$
Değişim %0,54

22 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.56
Motorin 74.12
LPG 30.59

22 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.68
Motorin 75.39
LPG 31.29

22 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.96
Motorin 75.66
LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.140,51₺
Satış 6.146,56₺
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandıAltın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,54₺
Satış 90,57₺
Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandıAltının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,22₺ 47,22₺ %0.07 09:19
Euro (EUR) 53,92₺ 53,92₺ %0.26 09:20
Sterlin (GBP) 63,23₺ 63,24₺ %0.08 09:20
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22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.974
Değişim %0,00

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.084$
Değişim %-0,37
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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