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Tanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıda
ABD'nin İran hedeflerini vurması ve Kızıldeniz'deki krizle Brent petrol 89 doları aştı. Yurt içinde bugün akaryakıta zam yansıtılmasa da Körfez'deki gerilim önümüzdeki günler için fiyat baskısını artırmaya devam ediyor.
ABD ordusunun İran'daki askeri hedefleri üst üste 11'inci gecede de vurması ve Tahran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi petrollerini taşıyan gemileri hedef alma tehdidiyle abluka ilan etmesi, küresel enerji koridorundaki arz endişelerini zirveye taşıdı.
Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine yönelik karşı saldırılar ve Kızıldeniz'de yön değiştiren tankerlerle birlikte jeopolitik kriz derinleşti. Bu sıcak gelişmelerin etkisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 89 doların üzerine tırmanarak son 5 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini koruyor.
Küresel petrol fiyatlarındaki bu tırmanışa ve kurlardaki yüksek seyre rağmen, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir yeni zam ya da indirim yansıtılmadı. Akaryakıt fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmasa da petrolün 89 doların üzerinde kalıcı olması ve Körfez'deki sevkiyat riskleri, önümüzdeki günler için akaryakıt fiyatları üzerindeki zam baskısını artırmaya devam ediyor.