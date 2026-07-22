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Halk TV Ekonomi Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

Ortadoğu'da diplomasi beklentisi ve Fed öncesi teknik alımlarla toparlanan gümüş, altınla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş günlerin ardından 59 dolar sınırına dayanırken, gram gümüş iç piyasada yeniden 90 TL barajına ulaştı.

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Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı
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ABD ve İran hattındaki ateşkes umutları ile yatırımcıların dipten alım fırsatlarını değerlendirmesiyle altında yaşanan toparlanma, gümüş piyasasına da alım getirdi. Fed'in önümüzdeki hafta vereceği kritik faiz mesajları öncesinde piyasalarda artan teknik alımlardan destek bulan gümüş, altındaki pozitif havaya ayak uydurarak yönünü yukarı çevirdi.

Uluslararası piyasalarda ons gümüş, günlerdir devam eden baskının ardından toparlanarak 59 dolar sınırına kadar tırmandı, ancak şimdilik bu eşiği aşamayarak bu noktada takılı kaldı. Yurt içinde ise gram gümüş, günler sonra yeniden 90 TL sınırına ulaştı.

22 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 90,43₺ 90,45₺ %1.40 07:49
Ons Gümüş $ 59,58$ 59,59$ %1.35 07:50

22 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,43₺
Satış 90,45₺

22 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 59,58$
Satış 59,59$

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.140,51₺
Satış 6.146,56₺
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandıAltın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,21₺ 47,22₺ %0.07 07:50
Euro (EUR) 53,89₺ 53,90₺ %0.23 07:50
Sterlin (GBP) 63,23₺ 63,25₺ %0.09 07:50
Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatlerOrta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.974
Değişim %0,00

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.355$
Değişim %0,04
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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