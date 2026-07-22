Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

ABD ve İran hattındaki ateşkes umutları ile yatırımcıların dipten alım fırsatlarını değerlendirmesiyle altında yaşanan toparlanma, gümüş piyasasına da alım getirdi. Fed'in önümüzdeki hafta vereceği kritik faiz mesajları öncesinde piyasalarda artan teknik alımlardan destek bulan gümüş, altındaki pozitif havaya ayak uydurarak yönünü yukarı çevirdi.

Uluslararası piyasalarda ons gümüş, günlerdir devam eden baskının ardından toparlanarak 59 dolar sınırına kadar tırmandı, ancak şimdilik bu eşiği aşamayarak bu noktada takılı kaldı. Yurt içinde ise gram gümüş, günler sonra yeniden 90 TL sınırına ulaştı.

22 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

22 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.71 Motorin 74.27 LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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