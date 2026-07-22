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Halk TV Ekonomi Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

Orta Doğu krizi ve Fed öncesi küresel piyasalarda dolar talebi artarken, TL karşısında 47,22 seviyesine çıkan dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro 53,89 TL'ye gerilerken, İngiltere'deki siyasi değişimle sterlin 63,23 TL'den alıcı buluyor.

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Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

Orta Doğu'da tırmanan kriz, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Fed'in önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dolar talebi artışa geçti. Yaklaşık bir haftadır 101 puanın gerisinde seyreden dolar endeksi, dün öğleden sonra başlayan tırmanışını sürdürerek hafif bir gerilemeye rağmen 101,154 puan seviyesine ulaştı. Küresel taraftaki bu güçlenmenin yanı sıra Türk lirasının süregelen değer kaybı ile dolar, TL karşısında 47,22 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Doların küresel çapta yeniden güç kazanması ve iç piyasadaki dengeler diğer döviz kurlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde 54 TL sınırını aşan euro, bugün bir miktar gerileyerek 53,89 TL seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de ise yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından sterlin üzerinde başlayan değer kaybı baskısı devam ediyor, sterlin 63,23 seviyelerinde işlem görüyor.

22 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,21₺ 47,22₺ %0.07 07:50
Euro (EUR) 53,89₺ 53,90₺ %0.23 07:50
Sterlin (GBP) 63,23₺ 63,25₺ %0.09 07:50
Kanada Doları 33,37₺ 33,54₺ %0.03 07:49
İsviçre Frangı 58,11₺ 58,12₺ %0.07 07:50
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.00 07:50
Avustralya Doları 32,94₺ 33,11₺ %0.00 07:50
Danimarka Kronu 7,18₺ 7,22₺ %0.09 07:50
Norveç Kronu 4,89₺ 4,92₺ %0.17 07:50
İsveç Kronu 4,85₺ 4,87₺ %0.05 07:50
Çin Yuanı 6,97₺ 6,97₺ %-0.03 07:50
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.16 07:50
BAE Dirhemi 12,86₺ 12,86₺ %0.08 07:50
Suudi Arabistan Riyali 12,53₺ 12,59₺ %-0.02 06:02

22 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,21₺
Satış 47,22₺

22 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,89₺
Satış 53,90₺

22 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,23₺
Satış 63,25₺

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.140,51₺
Satış 6.146,56₺
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandıAltın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,43₺
Satış 90,45₺
Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandıAltının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.974
Değişim %0,00

22 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.355$
Değişim %0,04
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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