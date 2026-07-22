Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler
Orta Doğu krizi ve Fed öncesi küresel piyasalarda dolar talebi artarken, TL karşısında 47,22 seviyesine çıkan dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro 53,89 TL'ye gerilerken, İngiltere'deki siyasi değişimle sterlin 63,23 TL'den alıcı buluyor.
Orta Doğu'da tırmanan kriz, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Fed'in önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dolar talebi artışa geçti. Yaklaşık bir haftadır 101 puanın gerisinde seyreden dolar endeksi, dün öğleden sonra başlayan tırmanışını sürdürerek hafif bir gerilemeye rağmen 101,154 puan seviyesine ulaştı. Küresel taraftaki bu güçlenmenin yanı sıra Türk lirasının süregelen değer kaybı ile dolar, TL karşısında 47,22 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.
Doların küresel çapta yeniden güç kazanması ve iç piyasadaki dengeler diğer döviz kurlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde 54 TL sınırını aşan euro, bugün bir miktar gerileyerek 53,89 TL seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de ise yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından sterlin üzerinde başlayan değer kaybı baskısı devam ediyor, sterlin 63,23 seviyelerinde işlem görüyor.
22 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,21₺
|47,22₺
|%0.07
|07:50
|Euro (EUR)
|53,89₺
|53,90₺
|%0.23
|07:50
|Sterlin (GBP)
|63,23₺
|63,25₺
|%0.09
|07:50
|Kanada Doları
|33,37₺
|33,54₺
|%0.03
|07:49
|İsviçre Frangı
|58,11₺
|58,12₺
|%0.07
|07:50
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.00
|07:50
|Avustralya Doları
|32,94₺
|33,11₺
|%0.00
|07:50
|Danimarka Kronu
|7,18₺
|7,22₺
|%0.09
|07:50
|Norveç Kronu
|4,89₺
|4,92₺
|%0.17
|07:50
|İsveç Kronu
|4,85₺
|4,87₺
|%0.05
|07:50
|Çin Yuanı
|6,97₺
|6,97₺
|%-0.03
|07:50
|Rus Rublesi
|0,60₺
|0,60₺
|%0.16
|07:50
|BAE Dirhemi
|12,86₺
|12,86₺
|%0.08
|07:50
|Suudi Arabistan Riyali
|12,53₺
|12,59₺
|%-0.02
|06:02
22 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
22 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
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22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.71
|Motorin
|74.27
|LPG
|31.19