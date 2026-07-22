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Halk TV Ekonomi Kripto piyasasından jeopolitik krize dev direnç: Bitcoin yatırımcının güvenli limanı oldu

Kripto piyasasından jeopolitik krize dev direnç: Bitcoin yatırımcının güvenli limanı oldu

ABD-İran gerilimiyle fırlayan petrol fiyatları küresel enflasyon ve Fed endişelerini körüklerken kripto piyasası direnç gösterdi. Bitcoin, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 66 bin dolar sınırında güç topluyor.

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Kripto piyasasından jeopolitik krize dev direnç: Bitcoin yatırımcının güvenli limanı oldu
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ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara yaklaştı. Yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon endişelerini artırarak Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini doğursa da kripto para piyasası dayanıklılığını korudu.

Toplam piyasa değeri %0,76 artışla 2,34 trilyon dolara yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla Bitcoin'in pazardaki hakimiyeti %56,8 seviyesine ulaştı. Bitcoin, jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde 66 bin dolar seviyelerinde dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor.

22 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 65.785$ %-0.82 65.701$ 66.735$ -
Ethereum (ETH) 1.911$ %-0.50 1.911$ 1.944$ -

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Midnight (NIGHT) 0,02269 $ +%16,17
Audiera (BEAT) 2,60 $ +%11,25
Ondo (ONDO) 0,3967 $ +%9,02

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
DeXe (DEXE) 4,84 $ -%86,00
NEAR Protocol (NEAR) 1,90 $ -%6,84
Hyperliquid (HYPE) 58,82 $ -%6,46

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.140,51₺
Satış 6.146,56₺
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandıAltın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı

22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,71₺
Satış 89,73₺
Altının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandıAltının izinden giden gümüş kritik eşiğe dayandı

22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,22₺ 47,22₺ %0.07 10:50
Euro (EUR) 53,89₺ 53,90₺ %0.21 10:50
Sterlin (GBP) 63,21₺ 63,22₺ %0.05 10:50
Orta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatlerOrta Doğu krizinden Fed kararına: Döviz piyasasında sıcak saatler

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.71
Motorin 74.27
LPG 31.19
Tanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıdaTanker ablukası başladı: Petrol uçuyor, akaryakıtta zam fırtınası kapıda

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.957
Değişim %-0,13
BIST 100 endeksinde fırtınalı seyir: Sert düşüşün ardından yeniden yükseldiBIST 100 endeksinde fırtınalı seyir: Sert düşüşün ardından yeniden yükseldi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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