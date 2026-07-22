Kripto piyasasından jeopolitik krize dev direnç: Bitcoin yatırımcının güvenli limanı oldu
ABD-İran gerilimiyle fırlayan petrol fiyatları küresel enflasyon ve Fed endişelerini körüklerken kripto piyasası direnç gösterdi. Bitcoin, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 66 bin dolar sınırında güç topluyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara yaklaştı. Yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon endişelerini artırarak Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini doğursa da kripto para piyasası dayanıklılığını korudu.
Toplam piyasa değeri %0,76 artışla 2,34 trilyon dolara yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla Bitcoin'in pazardaki hakimiyeti %56,8 seviyesine ulaştı. Bitcoin, jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde 66 bin dolar seviyelerinde dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor.
22 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|65.785$
|%-0.82
|65.701$
|66.735$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.911$
|%-0.50
|1.911$
|1.944$
|-
22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Midnight (NIGHT)
|0,02269 $
|+%16,17
|Audiera (BEAT)
|2,60 $
|+%11,25
|Ondo (ONDO)
|0,3967 $
|+%9,02
22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|DeXe (DEXE)
|4,84 $
|-%86,00
|NEAR Protocol (NEAR)
|1,90 $
|-%6,84
|Hyperliquid (HYPE)
|58,82 $
|-%6,46
22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
22 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,22₺
|47,22₺
|%0.07
|10:50
|Euro (EUR)
|53,89₺
|53,90₺
|%0.21
|10:50
|Sterlin (GBP)
|63,21₺
|63,22₺
|%0.05
|10:50
22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.71
|Motorin
|74.27
|LPG
|31.19
22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi