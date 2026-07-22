Kripto piyasasından jeopolitik krize dev direnç: Bitcoin yatırımcının güvenli limanı oldu

ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara yaklaştı. Yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon endişelerini artırarak Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini doğursa da kripto para piyasası dayanıklılığını korudu.

Toplam piyasa değeri %0,76 artışla 2,34 trilyon dolara yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla Bitcoin'in pazardaki hakimiyeti %56,8 seviyesine ulaştı. Bitcoin, jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde 66 bin dolar seviyelerinde dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor.

22 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Midnight (NIGHT) 0,02269 $ +%16,17 Audiera (BEAT) 2,60 $ +%11,25 Ondo (ONDO) 0,3967 $ +%9,02

22 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim DeXe (DEXE) 4,84 $ -%86,00 NEAR Protocol (NEAR) 1,90 $ -%6,84 Hyperliquid (HYPE) 58,82 $ -%6,46

22 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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22 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.71 Motorin 74.27 LPG 31.19

22 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ