21 finans devi yeni şirket için bir araya geliyor: Sabitcoin için düğmeye basıldı

Dünyanın önde gelen 21 finans kuruluşu, sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla ortak bir girişim oluşturacaklarını duyurdu. Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank ve UBS'nin de aralarında bulunduğu finans devleri, küresel çapta faaliyet göstermesi planlanan yeni şirketin kuruluş sürecini başlattı.

ORTAK GİRİŞİM KURULUYOR

Finans kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla bir şirket kurulacağı belirtildi. Kuruluş işlemlerinin yasal onaylara tabi olduğu ve yeni şirketin isminin ilerleyen dönemde duyurulacağı ifade edildi. Girişimin, katılımcı kurumların uzmanlığından yararlanarak banka düzeyinde uyumluluk, güçlü yönetişim, dağıtım ve kurumsal risk yönetimini bir araya getiren güvenli bir çözüm sunması hedefleniyor.

İLK HEDEF ABD DOLARI ENDEKSLİ SABİTCOİN

Açıklamada, küresel çapta faaliyet göstermesi planlanan şirketin ilk etapta ABD dolarına endeksli bir sabitcoin arzına odaklanacağı belirtildi. Ürünün sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık takasları da dahil olmak üzere toptan, kurumsal ve perakende pazarlarda çeşitli alanlarda değerlendirileceği kaydedildi.

UZUN VADEDE EURO VE DİĞER G7 PARA BİRİMLERİ

Uzun vadede ise euroya ve diğer G7 para birimlerine endeksli sabitcoin ihracının hedeflendiği aktarıldı. Şirketin, küresel ölçekte dijital varlık ekosistemine katkı sağlaması ve kurumsal düzeyde güvenilir bir altyapı oluşturması planlanıyor.

2027'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Açıklamada, grubun üreteceği sabitcoin çözümünün 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade edildi.

KATILIMCI KURULUŞLAR

Projede yer alan 21 finans kuruluşu şu şekilde sıralandı:

Kuzey Amerika: Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo, WisdomTree

Avrupa: Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A., UBS

Doğu Asya: MUFG Bank

Orta Doğu: Sirius International Holding

Afrika: Standard Bank