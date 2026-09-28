200 lira birden eridi: Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün TSİ 11.03 itibarıyla yüzde 3’ten fazla düşerek 4 bin 146 dolara geriledi. Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 240 dolar desteğinin altına sarktı. Gram altın yeni haftaya 200 liradan fazla kayıpla başladı.

Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 5’i aşan kayıpla 61 dolara geriledi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti. Altındaki sert düşüşte petrol fiyatlarındaki yükseliş, artan tahvil getirileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan tahvil getirileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler ve yeniden tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini beslemesiyle yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DİPLOMATİK TIKANIKLIK

Hürmüz Boğazı çevresinde diplomatik sürecin tıkanması ve ABD ile İran arasındaki gerilimin arz güvenliğine ilişkin kaygıları canlı tutmasıyla, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 106,9 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,99 yükselerek 94,36 dolar seviyesine ulaşarak alıcı buldu.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi krizin petrol fiyatlarını yukarıda tutarak küresel ölçekte enflasyon riskini artırdığına dikkati çekiyor.

FED VE YÜKSEK TAHVİL GETİRİLERİ

Yüksek enerji maliyetlerinin ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıyı körüklemesi, enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankasını (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırmaya sevk ediyor.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından finansal piyasalar, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına daha gitme olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Yükselen tahvil faizleri ve reel getiriler, faiz kazancı sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini artırırken emtia piyasalarındaki çözülmeyi hızlandırıyor.

BEKLENEN ABD EKONOMİK VERİLERİ

Yatırımcıların odağında, ABD ekonomisinin seyrine ilişkin ipuçları verecek bu haftaki istihdam verileri ile Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi bulunuyor.

İstihdam ya da enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde, Fed’in daha sıkı para politikası uygulayacağına yönelik beklentilerin güçlenebileceği, tahvil faizlerindeki yükselişin hız kazanabileceği ve bunun altın fiyatlarında satış baskısını artırabileceği belirtiliyor.