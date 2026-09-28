Altın en kötüsüne hazırlanıyor! Borcu olana kapı aralandı

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle haftaya yüzde 2'nin üzerinde sert düşüşle başladı. Spot altının ons fiyatı 4.194 dolara geriledi.

ALTIN EN SERT DÜŞÜŞE HAZIRLANIYOR

Böylece değerli metal, 5 Ağustos’tan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanırken; küresel piyasalarda altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 4.194 dolara kadar geriledi.

Bu hafta dikkatler ABD’den gelecek istihdam ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 değer kaybı ile 4.284 dolardan kapanış yapmıştı.

Fiyatlar son olarak 5 Ağustos tarihinde bu noktayı görmüştü. Böylece küresel piyasalarda altın, yaklaşık 8 haftanın dibine gerilemiş oldu.

Spot piyasada işlem gören 28 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.606 TL’den güne başladı. Gram fiyatında cuma kapanışı 6.739 TL’den gerçekleşmişti.

ALTININ FIRSAT MALİYETİ ARTTI

Yüksek enerji fiyatları, ekonominin genelinde maliyetleri artırarak enflasyonu körüklerken altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak yüksek faiz oranlarından negatif etkileniyor. Yatırımcı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini göz önünde bulunduruyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL FİYATLARI

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik son teklifini reddetmesi sonrasında petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol vadeli kontratları yeni haftanın ilk işlemlerinde 105 doların üzerine yöneldi. Petroldeki yükseliş, aynı zamanda enflasyon ve faiz beklentilerinin de yeniden fiyatlanmasına yol açıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması, ABD'de enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesi ihtimalini güçlendirirken; Fed'den de “daha sıkı para politikası” beklentisini destekliyor.

Bu tablo, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR ENDEKSİ

Altın açısından bir diğer önemli baskı unsuru ABD tahvil faizleri olarak öne çıkıyor. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yeni haftaya da yüzde 5,20 seviyesine yakın yüksek bir noktadan başlarken, uzun vadeli faizlerdeki yükseliş değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor.

Cleveland FED Başkanı Beth Hammack da uzun vadeli Hazine getirilerindeki yükselişte güçlü büyüme görünümünün yanı sıra kamu borcuna ilişkin endişelerin ve ilave faiz artışı beklentilerinin etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde kalması da altındaki düşüşü destekleyen bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Dolar endeksi geçen hafta 101,3 seviyesine kadar yükselirken, güçlü dolar, altını yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Fed'in daha uzun süre yüksek faiz politikasını koruyabileceği beklentisi de dolara destek sağlıyor.

PETROL FİYATLARI BASKI OLUŞTURUYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a verdiği demeçte yüksek tahvil getirileri ile yüksek petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Waterer, petrol fiyatlarındaki yükselişin petrol akışlarına ilişkin karışık sinyallerden kaynaklandığını ve bunun enflasyonu yatırımcıların gündeminde tuttuğunu belirtti.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Yatırımcılar bu hafta ABD'den gelecek işgücü piyasası ve enflasyon verilerini yakından takip edecek.

Gündemde iş ilanları, ADP istihdam raporu, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

Waterer, beklenenden yüksek enflasyon veya istihdam rakamlarının tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürebileceğini ve bunun altın üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini ifade etti.