Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu

ABD'nin Hürmüz ablukası ve ateşkes umutlarının tekrar doğmasıyla brent petrol 96,39 dolara geriledi. Akaryakıt fiyatlarında da tabela her gün değişiyor. Motorin fiyatlarına dün 14 Nisan'da 4,35 TL indirim yansıdıktan sonra bugün 15 Nisan'da 3 TL 33 kuruş zam geldi. Yarın ise motorine tekrar 4,04 TL indirim gelmesi bekleniyor.