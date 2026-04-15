Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu
15 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,65 TL
|Motorin
|75,60 TL
|LPG
|34,99 TL
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,51 TL
|Motorin
|75,46 TL
|LPG
|34,39 TL
15 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,62 TL
|Motorin
|76,72 TL
|LPG
|34,87 TL
15 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,90 TL
|Motorin
|76,99 TL
|LPG
|34,79 TL
13-16 NİSAN 2026 MOTORİN FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI
|Tarih
|İstanbul
Avrupa
|İstanbul
Anadolu
|Ankara
|İzmir
|13 Nisan 2026
|76,56 TL
|76,42 TL
|77,69 TL
|77,97 TL
|14 Nisan 2026
|72,26 TL
|72,12 TL
|73,38 TL
|73,66 TL
|15 Nisan 2026
|75,60 TL
|75,46 TL
|76,72 TL
|76,99 TL
|16 Nisan 2026
(tahmini)
|71,56 TL
|71,42 TL
|72,68 TL
|72,95 TL
15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.945,43 TL
Gram altın satış: 6.946,31 TL
15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,76 TL
Gram gümüş satış: 114,86 TL
15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7203 TL
Dolar satış: 44,7438 TL
Euro alış: 52,7366 TL
Euro satış: 52,7959 TL
Sterlin alış: 60,6905 TL
Sterlin satış: 60,7616 TL
