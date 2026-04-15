Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD'nin Hürmüz ablukası ve ateşkes umutlarının tekrar doğmasıyla brent petrol 96,39 dolara geriledi. Akaryakıt fiyatlarında da tabela her gün değişiyor. Motorin fiyatlarına dün 14 Nisan'da 4,35 TL indirim yansıdıktan sonra bugün 15 Nisan'da 3 TL 33 kuruş zam geldi. Yarın ise motorine tekrar 4,04 TL indirim gelmesi bekleniyor.

15 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,65 TL
Motorin75,60 TL
LPG34,99 TL

15 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,51 TL
Motorin75,46 TL
LPG34,39 TL

15 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,62 TL
Motorin76,72 TL
LPG34,87 TL

15 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,90 TL
Motorin76,99 TL
LPG34,79 TL

13-16 NİSAN 2026 MOTORİN FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI

Tarihİstanbul
Avrupa		İstanbul
Anadolu		Ankaraİzmir
13 Nisan 202676,56 TL76,42 TL77,69 TL77,97 TL
14 Nisan 202672,26 TL72,12 TL73,38 TL73,66 TL
15 Nisan 202675,60 TL75,46 TL76,72 TL76,99 TL
16 Nisan 2026
(tahmini)		71,56 TL71,42 TL72,68 TL72,95 TL

15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.945,43 TL

Gram altın satış: 6.946,31 TL

15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,76 TL

Gram gümüş satış: 114,86 TL

15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7203 TL

Dolar satış: 44,7438 TL

Euro alış: 52,7366 TL

Euro satış: 52,7959 TL

Sterlin alış: 60,6905 TL

Sterlin satış: 60,7616 TL

15 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

