Gümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndü

Ateşkes ihtimali gümüş fiyatlarını da salladı. ABD'nin İran'ın ticaret yollarını kapatması ve ateşkes konuşmalarının devam etme ihtimalinin gündeme gelmesi sonrasında piyasada roller değişti. Gümüş, altının yaşadığı sert düşüşten henüz etkilenmedi. Sabahın erken saatlerinde ons gümüş yeni eşik olan 80 doları test etti. Anlık olarak gram gümüş 114,86 TL'den, ons gümüş 79,92 dolardan işlem görüyor.