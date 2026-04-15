Gümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndü
Yayınlanma:
Ateşkes ihtimali gümüş fiyatlarını da salladı. ABD'nin İran'ın ticaret yollarını kapatması ve ateşkes konuşmalarının devam etme ihtimalinin gündeme gelmesi sonrasında piyasada roller değişti. Gümüş, altının yaşadığı sert düşüşten henüz etkilenmedi. Sabahın erken saatlerinde ons gümüş yeni eşik olan 80 doları test etti. Anlık olarak gram gümüş 114,86 TL'den, ons gümüş 79,92 dolardan işlem görüyor.
15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 114,86 TL
- Ons gümüş (satış): 79,92 $
15 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|114,76 TL
|114,86 TL
|%0,40
|7:04
|Ons gümüş
|79,86 $
|79,92 $
|%0,50
|7:20
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|14 Nisan 2026
|15 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|113,14 TL
|114,86 TL
|+1,72 TL
|Ons gümüş (satış)
|78,65 $
|79,92 $
|+1,27 $
15 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,76 TL
Gram gümüş satış: 114,86 TL
15 NİSAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 79,86 $
Ons gümüş satış: 79,92 $
15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.945,43 TL
Gram altın satış: 6.946,31 TL
15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7270 TL
Dolar satış: 44,7465 TL
Euro alış: 52,7349 TL
Euro satış: 52,8053 TL
Sterlin alış: 60,6899 TL
Sterlin satış: 60,7674 TL
15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
