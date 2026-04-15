Gümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndü

Ateşkes ihtimali gümüş fiyatlarını da salladı. ABD'nin İran'ın ticaret yollarını kapatması ve ateşkes konuşmalarının devam etme ihtimalinin gündeme gelmesi sonrasında piyasada roller değişti. Gümüş, altının yaşadığı sert düşüşten henüz etkilenmedi. Sabahın erken saatlerinde ons gümüş yeni eşik olan 80 doları test etti. Anlık olarak gram gümüş 114,86 TL'den, ons gümüş 79,92 dolardan işlem görüyor.

15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 114,86 TL
  • Ons gümüş (satış): 79,92 $

15 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş114,76 TL114,86 TL%0,407:04
Ons gümüş79,86 $79,92 $%0,507:20

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem14 Nisan 202615 Nisan 2026Fark
Gram gümüş (satış)113,14 TL114,86 TL+1,72 TL
Ons gümüş (satış)78,65 $79,92 $+1,27 $

15 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,76 TL

Gram gümüş satış: 114,86 TL

15 NİSAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 79,86 $

Ons gümüş satış: 79,92 $

15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.945,43 TL

Gram altın satış: 6.946,31 TL

Ateşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattıAteşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7270 TL

Dolar satış: 44,7465 TL

Euro alış: 52,7349 TL

Euro satış: 52,8053 TL

Sterlin alış: 60,6899 TL

Sterlin satış: 60,7674 TL

Dolar dibi gördükten sonra yeniden ataktaDolar dibi gördükten sonra yeniden atakta

15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar olduPompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu

15 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Borsanın gözü yükseklerde: Tırmanabilecek mi?Borsanın gözü yükseklerde: Tırmanabilecek mi?

15 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

BTC ve ETH zirvede tutunamadıBTC ve ETH zirvede tutunamadı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Ekonomi
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı