BTC ve ETH zirvede tutunamadı
Bitcoin ve Ethereum son bir ayın zirvesinde tutunamadı. Dün zirveyi gören değerler bugün dalgalanarak düşüşe geçti. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0,59 değer kaybederek 73 bin 962,57 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,05 değer kaybıyla 2 bin 318,21 dolara geriledi.
15 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $73.962,57 (%-0,59)
- Ethereum (ETH): $2.318,21 (%-2,05)
- Toplam piyasa değeri: 2,5 trilyon $
- 24s toplam hacim: 51,01 milyar $
- Saat: 09:30
15 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$73.962,57
|%-0,59
|$73.877,20
|$76.061,76
|51,01 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.318,21
|%-2,05
|$2.304,41
|$2.415,53
|23,03 milyar $
15 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RAVE
|15,05 $
|+%34,42
|DEXE
|12,12 $
|+%21,59
|EDGE
|1,01 $
|+%15,24
|GT
|7,03 $
|+%4,34
|M
|2,83 $
|+%2,57
15 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|WLD
|$2,983.00
|-%6,54
|MON
|3,407$
|-%5,48
|DASH
|38,09 $
|-%5,45
|SIREN
|7,270$
|-%5,17
|MNT
|6,531$
|-%4,90
15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.945,43 TL
Gram altın satış: 6.946,31 TL
15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,76 TL
Gram gümüş satış: 114,86 TL
15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7203 TL
Dolar satış: 44,7438 TL
Euro alış: 52,7366 TL
Euro satış: 52,7959 TL
Sterlin alış: 60,6905 TL
Sterlin satış: 60,7616 TL
15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
