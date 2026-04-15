BTC ve ETH zirvede tutunamadı

Bitcoin ve Ethereum son bir ayın zirvesinde tutunamadı. Dün zirveyi gören değerler bugün dalgalanarak düşüşe geçti. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0,59 değer kaybederek 73 bin 962,57 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,05 değer kaybıyla 2 bin 318,21 dolara geriledi.

15 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $73.962,57 (%-0,59)
  • Ethereum (ETH): $2.318,21 (%-2,05)
  • Toplam piyasa değeri: 2,5 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 51,01 milyar $
  • Saat: 09:30

15 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$73.962,57%-0,59$73.877,20$76.061,7651,01 milyar $
Ethereum (ETH)$2.318,21%-2,05$2.304,41$2.415,5323,03 milyar $

15 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
RAVE15,05 $+%34,42
DEXE12,12 $+%21,59
EDGE1,01 $+%15,24
GT7,03 $+%4,34
M2,83 $+%2,57

15 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
WLD$2,983.00-%6,54
MON3,407$-%5,48
DASH38,09 $-%5,45
SIREN7,270$-%5,17
MNT6,531$-%4,90

15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.945,43 TL

Gram altın satış: 6.946,31 TL

15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,76 TL

Gram gümüş satış: 114,86 TL

15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7203 TL

Dolar satış: 44,7438 TL

Euro alış: 52,7366 TL

Euro satış: 52,7959 TL

Sterlin alış: 60,6905 TL

Sterlin satış: 60,7616 TL

15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

15 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

