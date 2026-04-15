BTC ve ETH zirvede tutunamadı

Bitcoin ve Ethereum son bir ayın zirvesinde tutunamadı. Dün zirveyi gören değerler bugün dalgalanarak düşüşe geçti. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0,59 değer kaybederek 73 bin 962,57 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,05 değer kaybıyla 2 bin 318,21 dolara geriledi.