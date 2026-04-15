Dolar dibi gördükten sonra yeniden atakta
Sabahın erken saatlerinde dolar endeksi savaş başlangıcından beri ilk kez 97,99 puanı gördü. Hemen sonrasında ise atağa geçerek yüzde 0.06 değer kazandı. TL karşısında dolar 44,7438 TL değeriyle rekor kıymaya devam ediyor. Doların yükselmesiyle euro da TL karşısında 52,83 TL'lik zirvesinden 52,7959 TL'ye geriledi. Sterlin ise ocak sonundan beri ilk kez 60 TL'nin üzerini gördü.
15 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
15 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|44,7203
|44,7438
|%0,04
|7:30
|Euro
(EUR)
|52,7366
|52,7959
|%0,00
|7:30
|Sterlin
(GBP)
|60,6905
|60,7616
|%0,08
|7:30
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|14 Nisan 2026
|15 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,7196 TL
|44,7438 TL
|+0,0242 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,7956 TL
|52,7959 TL
|+0,0003 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,8014 TL
|60,7616 TL
|-0,0398 TL
15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.945,43 TL
Gram altın satış: 6.946,31 TL
15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,76 TL
Gram gümüş satış: 114,86 TL
15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
15 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
