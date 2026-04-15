Dolar dibi gördükten sonra yeniden atakta

Sabahın erken saatlerinde dolar endeksi savaş başlangıcından beri ilk kez 97,99 puanı gördü. Hemen sonrasında ise atağa geçerek yüzde 0.06 değer kazandı. TL karşısında dolar 44,7438 TL değeriyle rekor kıymaya devam ediyor. Doların yükselmesiyle euro da TL karşısında 52,83 TL'lik zirvesinden 52,7959 TL'ye geriledi. Sterlin ise ocak sonundan beri ilk kez 60 TL'nin üzerini gördü.