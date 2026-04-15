Borsanın gözü yükseklerde: Tırmanabilecek mi?
Yayınlanma:
Dün kapanışı 14.202,24 puandan yapan Bist 100 sabaha yüzde 0,24 artışla 33,97 puan kazanarak 14 bin 236,21 puanla başladı. Ateşkes konuşmalarının tekrar başlayacağı haberleri borsada olumlu karşılık bulursa Bist 100 Şubat ortasındaki rekorunu geçerek yeni rekor puanlara ulaşabilir. Olumsuz bir karşılıkta ise son iki buçuk aydır zorla tırmandığı 14 bin puanın altına düşme riski taşıyor.
15 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.236,21
|Değişim
|%0,24 (+33,97)
|Önceki kapanış
|14.202,24
|İşlem hacmi
|79,4 milyon TL
|Saat
|9:56
15 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BORLS
|5,29
|+9,98
|GIPTA
|85,45
|+9,97
|ANELE
|28,78
|+9,93
|DGNMO
|7,34
|+9,88
|EFOR
|6,52
|+6,54
15 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ENPRA
|103,10
|-9,96
|GENTS
|6,89
|-5,10
|ASTOR
|194,30
|-4,61
|SNPAM
|20,06
|-4,29
|SVGYO
|16,50
|-3,85
15 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|326,50
|239.289.564,50
|ASTOR
|194,30
|227.272.710,00
|AKBNK
|78,85
|95.537.577,45
|SASA
|2,72
|87.639.700,16
|TUPRS
|265,50
|87.186.748,50
15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.945,43 TL
Gram altın satış: 6.946,31 TL
Ateşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,76 TL
Gram gümüş satış: 114,86 TL
Gümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndü
15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7203 TL
Dolar satış: 44,7438 TL
Euro alış: 52,7366 TL
Euro satış: 52,7959 TL
Sterlin alış: 60,6905 TL
Sterlin satış: 60,7616 TL
Dolar dibi gördükten sonra yeniden atakta
15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu