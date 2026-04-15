Borsanın gözü yükseklerde: Tırmanabilecek mi?

Borsanın gözü yükseklerde: Tırmanabilecek mi?
Dün kapanışı 14.202,24 puandan yapan Bist 100 sabaha yüzde 0,24 artışla 33,97 puan kazanarak 14 bin 236,21 puanla başladı. Ateşkes konuşmalarının tekrar başlayacağı haberleri borsada olumlu karşılık bulursa Bist 100 Şubat ortasındaki rekorunu geçerek yeni rekor puanlara ulaşabilir. Olumsuz bir karşılıkta ise son iki buçuk aydır zorla tırmandığı 14 bin puanın altına düşme riski taşıyor.

15 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 14.236,21
  • Değişim: %0,24 (+33,97)
  • Açılış: 14.236,21
  • İşlem hacmi: 79,4 milyon TL
  • Saat: 09:56

15 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.236,21
Değişim%0,24 (+33,97)
Önceki kapanış14.202,24
İşlem hacmi79,4 milyon TL
Saat9:56

15 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
BORLS5,29+9,98
GIPTA85,45+9,97
ANELE28,78+9,93
DGNMO7,34+9,88
EFOR6,52+6,54

15 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ENPRA103,10-9,96
GENTS6,89-5,10
ASTOR194,30-4,61
SNPAM20,06-4,29
SVGYO16,50-3,85

15 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO326,50239.289.564,50
ASTOR194,30227.272.710,00
AKBNK78,8595.537.577,45
SASA2,7287.639.700,16
TUPRS265,5087.186.748,50

15 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.945,43 TL

Gram altın satış: 6.946,31 TL

Ateşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattıAteşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

15 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,76 TL

Gram gümüş satış: 114,86 TL

Gümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndüGümüş yeni eşiği gördü, köşeden döndü

15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7203 TL

Dolar satış: 44,7438 TL

Euro alış: 52,7366 TL

Euro satış: 52,7959 TL

Sterlin alış: 60,6905 TL

Sterlin satış: 60,7616 TL

Dolar dibi gördükten sonra yeniden ataktaDolar dibi gördükten sonra yeniden atakta

15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Pompada indirimler zamlar birbirini kovalar olduPompada indirimler zamlar birbirini kovalar oldu

15 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

BTC ve ETH zirvede tutunamadıBTC ve ETH zirvede tutunamadı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Ekonomi
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı