Ateşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

Ateşkes konuşmalarının önümüzdeki günlerde tekrar başlama ihtimali altın piyasalarında hareketlilik yarattı. Sabah erken saatlerde sert yükselip 7 bin TL eşiğini geçen gram altında ve 4 bin 879 dolara ulaşan ons altında düşüş yaşandı. Ateşkes ve barış ihtimali piyasalarda hızlı yanıt buldu. An itibarıyla gram altın 6 bin 946,31 TL'den, ons altın ise 4 bin 822,65 dolardan işlem görüyor.

15 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.946,31 TL
  • Ons altın (satış): 4.822,65 $

15 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.945,43 TL6.946,31 TL-0,22%6:47
Ons altın
$		4.822,08 $4.822,65 $-0,38%7:02
Çeyrek altın TL11.261,00 TL11.452,00 TL-0,21%6:47
Yarım altın
TL		22.522,00 TL22.973,00 TL-0,22%6:47
Tam altın
TL		44.037,00 TL44.913,07 TL1,26%17:00
Cumhuriyet altını TL44.940,00 TL45.737,00 TL-0,22%6:47
Külçe altın ($/kg)153.300,00 $153.400,00 $1,19%17:00

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem14 Nisan 202615 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.893,02 TL6.946,31 TL+53,29 TL
Ons altın
(satış)		4.794,77 $4.822,65 $+27,88 $

15 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7270 TL

Dolar satış: 44,7465 TL

Euro alış: 52,7349 TL

Euro satış: 52,8053 TL

Sterlin alış: 60,6899 TL

Sterlin satış: 60,7674 TL

15 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 75,60 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

