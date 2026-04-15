Ateşkes umudu altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

Ateşkes konuşmalarının önümüzdeki günlerde tekrar başlama ihtimali altın piyasalarında hareketlilik yarattı. Sabah erken saatlerde sert yükselip 7 bin TL eşiğini geçen gram altında ve 4 bin 879 dolara ulaşan ons altında düşüş yaşandı. Ateşkes ve barış ihtimali piyasalarda hızlı yanıt buldu. An itibarıyla gram altın 6 bin 946,31 TL'den, ons altın ise 4 bin 822,65 dolardan işlem görüyor.