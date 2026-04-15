Baş döndüren tarife: Bir gün indirim bir gün bindirim! Akaryakıt tabelası yarın da değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabelada adeta ayar kaçtı. Son üç günde 3 kez tabela değişiyor. Bir gün indirim, bir gün zam derken yarın yeniden indirim beklenyor.

Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Ortadoğu gerilimi ve Hürmüz Boğazı krizi ile arşa çıkan petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıtta tabelayı doğrudan etkiliyor.

3 GÜNDE 3 KEZ DEĞİŞEN TABELA

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

Dün gece gelen zammın ardından bu gece yarısı saat 00.01 itibarıyla yeni zam bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısı 4 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinin litresine dün gece yarısı 3 TL 33 kuruş zam gelmişti.

ZAM YENİ YANSIMIŞTI

2023/09/12/motorin-benzin-zam2.jpg

Motorine önceki gece de 4 TL 35 kuruş indirim gelmişti.

Yani son 3 günde akaryakıtta 3 kez tabela değişti:

14 Nisan 2026 Salı 4 TL 35 kuruş indirim

15 Nisan 2026 Çarşamba 3 TL 33 kuruş zam geldi.

16 Nisan 2026 Perşembe 4 TL 4 kuruş indirim bekleniyor.

TABELADA İVME DURMUYOR

Akaryakıt fiyatları yaşanan gerilimin ardından bir ayı aşkın bir zamandır durmadan değişiyor. Sık sık zam haberlerinin geldiği motorinde geçtiğimiz günlerde 13 liraya yakın zam tarihe geçmişti.

Önceki gün ABD'nin abluka tehdidine karşılık İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" tehdidi sonrası fiyatların yükseleceği endişesi iyice yerleşti. Küresel piyasaların gözü Ortadoğu'dan gelecek haberlerde...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

