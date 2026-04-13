Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda

ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri olumsuz sonuçlandı, ABD ordusundan Hürmüz boğazını ablukaya alma planıyla piyasalar sallandı. Savaşın başından beri MB'nin tüm müdehalelerine rağmen dolar kuru rekor kırarak 44,7226 TL'yi gördü. Ateşkes ile 98 puana gerileyen dolar endeksi 99'a yükseldi, ateşkes ile 52,45 TL'yi gören euro 52,3390 TL'ye geriledi.

13 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 44,7226 TL
  • Euro (satış): 52,3390 TL
  • Sterlin (satış): 60,0478 TL

13 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)44,687444,7226%0,247:30
Euro (EUR)52,248252,3390-%0,247:30
Sterlin (GBP)59,897660,0478-%0,077:31

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem10 Nisan 202613 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,5497 TL44,7226 TL+0,1729 TL
Euro (EUR) (satış)52,1620 TL52,3390 TL+0,1770 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,1791 TL60,0478 TL-0,1313 TL

13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.782,20 TL

Gram altın satış: 6.783,03 TL

13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,76 TL

Gram gümüş satış: 106,86 TL

13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

