Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda
13 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
13 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|44,6874
|44,7226
|%0,24
|7:30
|Euro (EUR)
|52,2482
|52,3390
|-%0,24
|7:30
|Sterlin (GBP)
|59,8976
|60,0478
|-%0,07
|7:31
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|10 Nisan 2026
|13 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,5497 TL
|44,7226 TL
|+0,1729 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,1620 TL
|52,3390 TL
|+0,1770 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,1791 TL
|60,0478 TL
|-0,1313 TL
13 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 44,6874 TL
Dolar (USD) satış: 44,7226 TL
13 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 52,2482 TL
Euro (EUR) satış: 52,3390 TL
13 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 59,8976 TL
Sterlin (GBP) satış: 60,0478 TL
13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.782,20 TL
Gram altın satış: 6.783,03 TL
Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!
13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,76 TL
Gram gümüş satış: 106,86 TL
Ateşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyor
13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede
13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti
13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı