İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti
Yayınlanma:
Savaş başladığından beri Ateşkes ile nefes alan borsa haftaya düşüşle başladı. İki buçuk aydan sonra geçtiğimiz haftayı 14 bin puanın üstüne çıkarak tamamlayan Bist 100 endeksi, yüzde 1,06 düşüşle 149,57 puan kaybederek 13 bin 924,22 puana geriledi.
13 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 13.924,22
- Değişim: %-1,06 (-149,57)
- Açılış: 13.924,22
- Gün içi aralık: 13.924,22 – 13.924,22
- İşlem hacmi: 94.452.890 TL
- Saat: 09:58
13 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100
(son)
|13.924,22
|Değişim
%-1,06 (-149,57)
|Önceki
kapanış
|14.073,79
|Gün içi
en düşük
|13.924,22
|Gün içi
en yüksek
|13.924,22
|İşlem
hacmi
|94.452.890 TL
|Saat
|9:58
13 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ONRYT
|63,70
|+7,42
|SMRVA
|79,00
|+5,33
|KONTR
|10,12
|+4,55
|ENJSA
|122,50
|+2,51
|DMRGD
|5,86
|+2,45
13 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DOCO
|9.325,00
|-4,41
|MARTI
|1,95
|-3,94
|SVGYO
|17,50
|-3,63
|MOGAN
|14,00
|-3,31
|NETAS
|60,40
|-3,21
13 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KONTR
|10,12
|120.093.756,64
|KCHOL
|199,00
|73.302.844,00
|DMRGD
|5,86
|43.501.124,00
|TAVHL
|339,25
|31.243.907,25
|EKGYO
|20,98
|29.753.353,46
13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.782,20 TL
Gram altın satış: 6.783,03 TL
Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!
13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,76 TL
Gram gümüş satış: 106,86 TL
Ateşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyor
13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6874 TL
Dolar satış: 44,7226 TL
Euro alış: 52,2482 TL
Euro satış: 52,3390 TL
Sterlin alış: 59,8976 TL
Sterlin satış: 60,0478 TL
Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda
13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede
13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı