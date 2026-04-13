İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti

Yayınlanma:
Savaş başladığından beri Ateşkes ile nefes alan borsa haftaya düşüşle başladı. İki buçuk aydan sonra geçtiğimiz haftayı 14 bin puanın üstüne çıkarak tamamlayan Bist 100 endeksi, yüzde 1,06 düşüşle 149,57 puan kaybederek 13 bin 924,22 puana geriledi.

13 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 13.924,22
  • Değişim: %-1,06 (-149,57)
  • Açılış: 13.924,22
  • Gün içi aralık: 13.924,22 – 13.924,22
  • İşlem hacmi: 94.452.890 TL
  • Saat: 09:58

13 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100
(son)		13.924,22
Değişim

%-1,06 (-149,57)

Önceki
kapanış		14.073,79
Gün içi
en düşük		13.924,22
Gün içi
en yüksek		13.924,22
İşlem
hacmi		94.452.890 TL
Saat9:58

13 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ONRYT63,70+7,42
SMRVA79,00+5,33
KONTR10,12+4,55
ENJSA122,50+2,51
DMRGD5,86+2,45

13 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
DOCO9.325,00-4,41
MARTI1,95-3,94
SVGYO17,50-3,63
MOGAN14,00-3,31
NETAS60,40-3,21

13 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
KONTR10,12120.093.756,64
KCHOL199,0073.302.844,00
DMRGD5,8643.501.124,00
TAVHL339,2531.243.907,25
EKGYO20,9829.753.353,46

13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.782,20 TL

Gram altın satış: 6.783,03 TL

13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,76 TL

Gram gümüş satış: 106,86 TL

13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6874 TL

Dolar satış: 44,7226 TL

Euro alış: 52,2482 TL

Euro satış: 52,3390 TL

Sterlin alış: 59,8976 TL

Sterlin satış: 60,0478 TL

13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

