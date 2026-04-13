Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!

Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!
Yayınlanma:
Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD ateşkes süreci olumsuz sonuçlandı. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını, İran ise sert cevap vereceğini açıkladı. Altın piyasası çabuk etkilendi, haftaya açılışta gram 6 bin 670 TL'Ye kadar geriledi. An itibarıyla gram altın 6 bin 783,03 TL'den, ons altın ise 4 bin 714,57 dolardan işlem görüyor.

13 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.783,03 TL
  • Ons altın (satış): 4.714,57 $

13 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.782,20 TL6.783,03 TL-0,44%6:52
Ons altın
$		4.713,96 $4.714,57 $-0,73%7:07
Çeyrek altın TL11.169,00 TL11.434,00 TL-1,07%6:51
Yarım altın
TL		22.406,00 TL22.799,00 TL-1,37%6:51
Tam altın
TL		43.833,59 TL44.733,94 TL-0,02%12:46
Cumhuriyet altını TL44.811,00 TL45.427,00 TL-1,15%6:51
Külçe altın ($/kg)152.900,00 $153.100,00 $-0,26%13:11

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem10 Nisan 202613 Nisan 2026Fark
Gram altın (satış)6.807,31 TL6.783,03 TL-24,28 TL
Ons altın (satış)4.749,68 $4.714,57 $-35,11 $

13 NİSAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.782,20 TL

Gram altın satış: 6.783,03 TL

13 NİSAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 11.169,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.434,00 TL

13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 22.406,00 TL

Yarım altın satış: 22.799,00 TL

13 NİSAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.833,59 TL

Tam altın satış: 44.733,94 TL

13 NİSAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 44.811,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 45.427,00 TL

13 NİSAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.713,96 $

Ons altın satış: 4.714,57 $

13 NİSAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 152.900,00 $

Külçe altın satış: 153.100,00 $

13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,83 TL

Gram gümüş satış: 106,93 TL

Ateşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyorAteşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyor

13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6866 TL

Dolar satış: 44,7206 TL

Euro alış: 52,1793 TL

Euro satış: 52,3857 TL

Sterlin alış: 59,8924 TL

Sterlin satış: 60,0370 TL

Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekordaAteşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda

13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikedeHürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede

13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçtiİki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti

13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldıKripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ekonomi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu