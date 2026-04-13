Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!

Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD ateşkes süreci olumsuz sonuçlandı. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını, İran ise sert cevap vereceğini açıkladı. Altın piyasası çabuk etkilendi, haftaya açılışta gram 6 bin 670 TL'Ye kadar geriledi. An itibarıyla gram altın 6 bin 783,03 TL'den, ons altın ise 4 bin 714,57 dolardan işlem görüyor.