Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede

Pakistan'da İran-ABD arasında yürütülen ateşkes görüşmeleri krizle sonlandı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağı haberleriyle brent petrol fiyatları fırladı. Ateşkes boyunca 92-101 dolar arasında ilerleyen fiyatlar önce 103 doları gördü. Ateşkes iyimserliği ile yarından itibaren motorine 4 tl 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyordu.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,63 TL
Motorin76,56 TL
LPG34,99 TL

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,49 TL
Motorin76,42 TL
LPG34,39 TL

13 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,61 TL
Motorin77,69 TL
LPG34,87 TL

13 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,88 TL
Motorin77,97 TL
LPG34,79 TL

13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.782,20 TL

Gram altın satış: 6.783,03 TL

13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,76 TL

Gram gümüş satış: 106,86 TL

13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6874 TL

Dolar satış: 44,7226 TL

Euro alış: 52,2482 TL

Euro satış: 52,3390 TL

Sterlin alış: 59,8976 TL

Sterlin satış: 60,0478 TL

13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

