Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede
13 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,63 TL
|Motorin
|76,56 TL
|LPG
|34,99 TL
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,49 TL
|Motorin
|76,42 TL
|LPG
|34,39 TL
13 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,61 TL
|Motorin
|77,69 TL
|LPG
|34,87 TL
13 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,88 TL
|Motorin
|77,97 TL
|LPG
|34,79 TL
Son dakika | Motorine indirim geliyor
13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.782,20 TL
Gram altın satış: 6.783,03 TL
Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!
13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,76 TL
Gram gümüş satış: 106,86 TL
Ateşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyor
13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6874 TL
Dolar satış: 44,7226 TL
Euro alış: 52,2482 TL
Euro satış: 52,3390 TL
Sterlin alış: 59,8976 TL
Sterlin satış: 60,0478 TL
Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda
13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti
13 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı