Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı
Kripto piyasaları da negatif sonuçlanan ateşkes görüşmelerinden etkilendi. Cumartesi günü olumlu etkilerle 73 bin doları geçen BTC 71 bin 066,63 dolara kadar geriledi. 2 bin 300 doları geçen ETH ise tekrar 2 bin 200 doların altına düşerek 2 bin 198,39 dolara geriledi.
13 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Saat: 09:21
13 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$71.066,63
|%-0,85
|$70.540,57
|$71.797,63
|29,61 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.198,39
|%-0,91
|$2.177,49
|$2.220,87
|12,77 milyar $
13 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RAVE
|6,38 $
|+%202,91
|STABLE
|$2,890.00
|+%9,19
|AAVE
|98,07 $
|+%8,82
|VVV
|8,36 $
|+%4,43
|ZEC
|373,74 $
|+%3,38
13 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MON
|3,249$
|-%6,21
|CHZ
|$3,612.00
|-%5,65
|AERO
|$3,558.00
|-%4,56
|ALGO
|1,019$
|-%3,71
|ETHFI
|4,142$
|-%2,99
13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.782,20 TL
Gram altın satış: 6.783,03 TL
13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 106,76 TL
Gram gümüş satış: 106,86 TL
13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6874 TL
Dolar satış: 44,7226 TL
Euro alış: 52,2482 TL
Euro satış: 52,3390 TL
Sterlin alış: 59,8976 TL
Sterlin satış: 60,0478 TL
13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
