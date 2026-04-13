Kripto piyasaları da olumsuz ateşkes sürecinden nasibini aldı

Kripto piyasaları da negatif sonuçlanan ateşkes görüşmelerinden etkilendi. Cumartesi günü olumlu etkilerle 73 bin doları geçen BTC 71 bin 066,63 dolara kadar geriledi. 2 bin 300 doları geçen ETH ise tekrar 2 bin 200 doların altına düşerek 2 bin 198,39 dolara geriledi.

13 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $71.066,63 (%-0,85)
  • Ethereum (ETH): $2.198,39 (%-0,91)
  • Toplam piyasa değeri: 2,42 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $29,61 milyar $
  • Saat: 09:21

13 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$71.066,63%-0,85$70.540,57$71.797,6329,61 milyar $
Ethereum (ETH)$2.198,39%-0,91$2.177,49$2.220,8712,77 milyar $

13 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
RAVE6,38 $+%202,91
STABLE$2,890.00+%9,19
AAVE98,07 $+%8,82
VVV8,36 $+%4,43
ZEC373,74 $+%3,38

13 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
MON3,249$-%6,21
CHZ$3,612.00-%5,65
AERO$3,558.00-%4,56
ALGO1,019$-%3,71
ETHFI4,142$-%2,99

13 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.782,20 TL

Gram altın satış: 6.783,03 TL

Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!Kaldığı yerden devam: Altın ve Hürmüz ablukada!

13 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 106,76 TL

Gram gümüş satış: 106,86 TL

Ateşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyorAteşkes çöktü, fırtına dinmedi: Gümüş geriliyor

13 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6874 TL

Dolar satış: 44,7226 TL

Euro alış: 52,2482 TL

Euro satış: 52,3390 TL

Sterlin alış: 59,8976 TL

Sterlin satış: 60,0478 TL

Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekordaAteşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda

13 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,63 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 76,56 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Hürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikedeHürmüz alarmı: Akaryakıt fiyatları yine tehlikede

13 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

İki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçtiİki buçuk aydır ilk kez nefes almıştı: Borsa da serbest düşüşe geçti

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ekonomi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu