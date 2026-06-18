YKS için sıkı güvenlik tedbiri: 45 bin personel sahada olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde kapsamlı güvenlik ve koordinasyon önlemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, bu yıl YKS’ye 2 milyon 425 bin 560 adayın katılacağını hatırlatarak, sınav sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre, sınavın gerçekleştirileceği 11 bin 883 okulda toplam 44 bin 886 personel ile 6 bin 907 ekip görev yapacak. Sınav merkezleri, sınavdan bir gün önce denetlenmeye başlanacak; okul çevrelerinde güvenlik, trafik akışı ve gürültü kontrolüne yönelik önlemler titizlikle uygulanacak.

Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde hazır kuvvet ve takviye ekipler de görevlendirilecek. Yetkililer, sınava yetişme konusunda sorun yaşama ihtimali bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Çiftçi, sınav güvenliğini tehdit edebilecek organize kopya girişimleri ve benzeri olumsuzluklara karşı istihbari ve teknik tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını vurguladı. Sınav evraklarının taşınması sırasında da güvenlik önlemlerinin kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

Kimlik kartını kaybeden adaylar için de özel düzenleme yapıldı. Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü, 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

Bakan Çiftçi, “Gençlerimizin yıllardır verdiği emeğin karşılığını huzurlu bir ortamda alabilmeleri için hiçbir aksaklığa izin vermeyeceğiz” mesajını verdi.