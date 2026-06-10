Son dakika | YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Son dakika haberi... ÖSYM'nin duyurusuna göre YKS giriş belgeleri erişime açıldı.
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1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
BELGELER ÖSYM AİS'TE ERİŞİME AÇILDI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
SINAV TAKVİMİ NASIL OLACAK?
2026-YKS'nin oturum planı şu şekilde:
1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi