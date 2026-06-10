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Son dakika | YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi... ÖSYM'nin duyurusuna göre YKS giriş belgeleri erişime açıldı.

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Son dakika | YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Son Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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BELGELER ÖSYM AİS'TE ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

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SINAV TAKVİMİ NASIL OLACAK?

2026-YKS'nin oturum planı şu şekilde:

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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