ÖSYM duyurdu: EKPSS sonuçları açıklandı

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 14 Mayıs Perşembe günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacağı duyurulmuştu.

EKPSS 2026 sonuçları resmi site üzerinden erişime açıldı.

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacak. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.