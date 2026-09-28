Yunanistan’da iktidar partisine peş peşe saldırı! İki ofis hedef alındı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ne yönelik iki ayrı saldırı düzenlendi. Aynı gün içerisinde partinin bir teşkilat binası ile eski bakan Andreas Loverdos’a ait siyasi ofis hedef alındı.

ESKİ BAKANIN OFİSİNE SALDIRI

İlk saldırının 27 Eylül’de Atina’nın Kipseli semtinde meydana geldiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin Yeni Demokrasi Partisi'nin bölgedeki teşkilat ofisine saldırdığı, binanın camlarını kırdığı ve giriş bölümüne boya attığı aktarıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise partinin bir başka mensubu olan eski bakan Andreas Loverdos’un Dafni semtindeki siyasi ofisi saldırıya uğradı. Bu kez saldırganların ofisin üzerine boya attığı bildirildi.

Loverdos, saldırının ardından sosyal medya hesabından ofisinin fotoğraflarını paylaşarak saldırıya tepki gösterdi. Eski bakan, paylaşımında “Onlardan korkmuyorum, yılmıyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ DEMOKRASİ'DEN TEPKİ

Yeni Demokrasi Partisi ise art arda yaşanan saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada siyasi şiddet ve yıldırma girişimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, diğer siyasi partilere de benzer eylemlere karşı ortak tavır alma çağrısında bulunuldu.

Parti, siyasi ofislerin hedef alınmasını demokrasi açısından ciddi bir sorun olarak nitelendirerek “Demokrasimiz terörize edilemez” mesajını verdi.

Saldırıların faillerinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.