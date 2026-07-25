Yolcu otobüsleri çarpıştı: 35 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de Şam-Deyrizor kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.
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Suriye’de Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.
BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre kaza, Şam-Deyrizor yolu üzerindeki Suhne ile Palmira bölgeleri arasında meydana geldi.
HASTANEYE SEVK EDİLENLER ARASINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR
Suriye Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre kazada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, ağır yaralıların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğinden endişe ediliyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi