Yıllar sonra bir ilk: Kürtçe Suriye okullarında okutulacak

Suriye’de eğitim sistemi yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre Kürtçe, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ülkedeki okullarda ilk kez resmi ve düzenli bir ders olarak okutulacak. Uygulama, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Ocak 2026’da yayımladığı 13 sayılı kararname ve Eğitim Bakanlığı’nın uygulama talimatları doğrultusunda hayata geçirilecek.

Kürtçe, Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerdeki devlet ve özel okullarda seçmeli ders olarak yer alacak. Öğrenciler haftada iki ders saati Kürtçe eğitimi alacak. Dersin notu öğrencinin genel puanına eklenecek ancak başarı veya sınıf geçme-kalma durumunu etkilemeyecek. Böylece öğrencilerin Kürtçe öğrenmesi hedeflenirken dersin akademik bir yük oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KÜRTÇEYE RESMİ STATÜ

Uygulamanın hukuki temelini oluşturan 13 sayılı kararname, 16 Ocak 2026'da yayımlandı. Kararnamede Suriyeli Kürtlerin Suriye halkının asli bir parçası olduğu belirtilirken, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliği de ülkenin çok kültürlü ve birleşik ulusal kimliğinin bir unsuru olarak tanımlandı.

Kararnamenin üçüncü maddesinde ise Kürtçe "ulusal dil" olarak kabul edildi ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde devlet ve özel okullarda okutulmasının önü açıldı.

YILLAR SONRA EĞİTİM MÜFREDATINA DAHİL EDİLDİ

Kürtçe'nin eğitim sistemine dahil edilmesi, Suriye’de uzun yıllar tartışmalı olan dil ve kültür politikaları açısından da dikkat çekici bir değişiklik olarak değerlendirildi. Yeni uygulamayla birlikte Kürtçe, yalnızca kültürel faaliyetler kapsamında değil, devlet tarafından belirlenen resmi eğitim çerçevesi içinde de öğretilecek.

Böylece Suriye’de yeni eğitim yılıyla birlikte Kürtçe, ilk kez ülkenin resmi eğitim sistemi içerisinde düzenli bir ders olarak sınıflara girmiş olacak.