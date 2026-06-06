Velayet kararını öğrenince dehşet saçtı! 14 aylık bebeğinin sonunu hazırladı

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük infial yarattı. 36 yaşındaki Emma Barnett'in, 14 aylık oğlu Oakley'nin velayetinin devlet korumasına geçirilmesine ilişkin süreç devam ederken korkunç bir plan yaptığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Barnett, daha önce beş çocuğunun velayetini kaybetmişti. Sosyal hizmet birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda Oakley'nin de koruyucu aileye verilmesi gündeme gelince kadın, mahkeme sürecinden hemen önce ortadan kayboldu.

ORTADAN KAYBOLDU

8 Kasım 2024 tarihinde yapılacak çevrim içi duruşma öncesinde kendisine reçete edilen güçlü ilaçları alan Barnett, oğluyla birlikte izini kaybettirdi. Mahkemenin çocuğun koruma altına alınmasına hükmetmesinin ardından polis ve sosyal hizmet ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Soruşturma kapsamında kadının aracını Epping Ormanı yakınlarında bıraktığı ve böylece farklı bir noktaya kaçmış izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Helikopterler, arama köpekleri ve çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon günlerce devam etti.

GERÇEK GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ancak olayın perde arkası çok daha çarpıcı çıktı. Barnett'in aslında evinden ayrılmadığı, oğluyla birlikte kendi evinin çatı katında saklandığı ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çatı katına ulaştıklarında kadını intihar girişiminde bulunurken buldu.

Yapılan incelemelerde Oakley'nin biberonuna karıştırılan ilaç nedeniyle ağır şekilde zehirlendiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybetti.

"BU TRAJEDİ ÖNLENEBİLİRDİ..."

Cambridge Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada jüri, Emma Barnett'i suçlu buldu. Mahkeme heyeti, olayın planlı ve ağırlaştırılmış nitelikte olduğuna hükmederek sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Karar gereği Barnett, şartlı tahliye başvurusu yapabilmek için en az 22 yıl cezaevinde kalacak.

Dava sonrasında konuşan yetkililer, Oakley'nin ölümünü "önlenebilir bir trajedi" olarak nitelendirirken, kararın çocuğun maruz kaldığı ağır mağduriyetin ardından adaletin tecellisi açısından önemli olduğunu vurguladı.