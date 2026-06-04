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Halk TV Türkiye 21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada

21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada

Siirt’te 21 aylık Ali Asaf, evlerinin balkonundan yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada

Siirt’te apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonundan düşen 21 aylık Ali Asaf Ü. yaralandı. Küçük çocuğun yaklaşık 7 metreden beton zemine düştüğü o anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada - Resim : 1

7 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Siirt Merkez'e bağlı Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Evlerinin 1’inci katındaki balkonda bulunan 21 aylık Ali Asaf Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü.

21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada - Resim : 2

YOĞUN BAKIMDA GÖZLEM ALTINA ALINDI

Balkondan düşerek yaralanan minik Ali Asaf, çevredekiler tarafından hemen özel bir araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede hızlıca tedaviye alınan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Asaf, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde müsahede altında tutuluyor.

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21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada - Resim : 4

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, 21 aylık Ali Asaf’ın balkondan beton zemine düştüğü korku dolu anlar, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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