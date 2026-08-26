Ünlü üniversitede skandal: Dekanın telefonundan "gizli" görüntüler çıktı

ABD’nin köklü üniversitelerinden Rutgers’ta üst düzey bir akademisyen hakkında yürütülen soruşturma dikkat çekici bir suçlamayı gündeme getirdi. Üniversitenin Çevre ve Biyolojik Bilimler Fakültesi’nde araştırmadan sorumlu dekan olarak görev yapan 51 yaşındaki Joshua Kohut, bir kişinin haberi ve onayı olmadan mahrem görüntülerini kaydettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

New Jersey Başsavcılığı ve eyaletin Ceza Soruşturma Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre Kohut hakkında dördüncü derece mahremiyet ihlali suçlaması yöneltildi. Yetkililer, Kohut’un cep telefonunu kullanarak bir kişinin etek altından görüntülerini gizlice kaydettiğini öne sürdü. Olayın Rutgers’ın New Brunswick kampüsünde gerçekleştiği belirtildi.

BEŞ ELEKTRONİK CİHAZA EL KONULDU

Soruşturmanın ardından 24 Ağustos’ta Kohut’un evine ve elektronik cihazlarına yönelik arama kararı uygulandı. Yetkililer, kendisine ait beş elektronik cihaza el koydu.

Cihazlardan birinin ön incelemesinde, kimliği açıklanmayan başka bir kişiye ait iç çamaşırıyla çekilmiş mahrem görüntülerin bulunduğu tespit edildi. Ancak yetkililer, söz konusu görüntülerin kaç farklı kişiye ait olduğu ya da Kohut’un özellikle üniversite öğrencilerini hedef alıp almadığı konusunda şu aşamada açıklama yapmadı.

Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Kohut’un mağdur olduğu öne sürülen kişiyle daha önceden tanışıp tanışmadığına ilişkin ayrıntılar da kamuoyuna açıklanmadı. Yetkililer, başka mağdurların bulunabileceği ihtimaline karşı bilgisi olan kişilerin soruşturma birimleriyle iletişime geçmesini istedi.

KAMPÜSE GİRİŞİ YASAKLANDI

Rutgers Üniversitesi, suçlamaların kendilerine ulaşmasının ardından Kohut’u ücretli idari izne çıkardı. Üniversite ayrıca soruşturma tamamlanana kadar dekanın kampüse girişini yasakladı.

Rutgers yönetimi suçlamaları son derece rahatsız edici olarak değerlendirirken, Kohut hakkındaki iddiaların üniversitenin kendi soruşturmasıyla da ele alındığını bildirdi.

18 AYA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Kohut, yöneltilen suçlamanın ardından kefaletle serbest bırakıldı. Hakkındaki dördüncü derece mahremiyet ihlali suçlamasının mahkemece kabul edilerek mahkumiyetle sonuçlanması halinde 18 aya kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Soruşturmayı yürüten New Jersey yetkilileri ise Kohut tarafından mağdur edildiğini düşünen kişilerin bilgi vermesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, soruşturmanın yalnızca mevcut görüntülerle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.