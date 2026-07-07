Ünlü festival son anda iptal edildi! Binlerce kişinin parası yandı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenmesi planlanan Kernowfornia Festivali, organizatör şirketin iflas etmesi nedeniyle son anda iptal edildi. Binlerce müzikseveri hayal kırıklığına uğratan kararın ardından bilet sahiplerine ücretlerini doğrudan geri alamayacakları bildirildi.

Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan festival, organizasyonu üstlenen şirketin mali sıkıntılar yaşaması nedeniyle iptal edildi.

Şirketin iflas sürecine girmesiyle birlikte tasfiye işlemleri başlatılırken, festivalin tamamen iptal edildiği açıklandı.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Festival için aylar öncesinden bilet alan, konaklama rezervasyonu yaptıran ve ulaşım planlarını tamamlayan binlerce kişi iptal kararıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Organizatörler yaptıkları açıklamada, katılımcıların yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını belirterek bu durumdan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

BİLET ÜCRETLERİ DOĞRUDAN İADE EDİLMEYECEK

Şirketin iflas etmesi nedeniyle festival katılımcıları bilet ücretlerini organizatörden doğrudan geri alamayacak.

Ücret iadesi alabilmenin tek yolu, biletlerin geri ödeme koruması sunan kredi veya banka kartlarıyla satın alınmış olması. Aksi durumda binlerce kişinin bileti yanmış olacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve 4 binden fazla müzikseveri ağırlayan Kernowfornia Festivali, ikinci yılında yaşanan iflas krizi nedeniyle tamamen iptal edilmiş oldu.