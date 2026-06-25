Scorpions'tan İstanbul'da tarihi gece: Tam 33 yıl sonra aynı stadyumda sahne aldılar!

Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutladığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlikte efsane grup, hayranlarına unutulmaz bir rock gecesi yaşattı.

33 YILLIK HASRET BEŞİKTAŞ'TA SON BULDU

BKM organizasyonuyla düzenlenen dev konsere, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce rock müzik tutkunu akın etti. Stadyumu hıncahınç dolduran müzikseverler, tarihi anlara tanıklık etti.

Scorpions, aynı stadyumda en son 1993 yılında sahne almıştı. Efsanevi grup, tam 33 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden aynı yerde İstanbullu dinleyicileriyle hasret gidermiş oldu.

"BİR GÜN BÖYLE BİR SAHNEDE OLMANIN HAYALİNİ KURUYORDUK"

"Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında sahneye çıkan grubun solisti Klaus Meine, konserin başlangıcında duygusal bir konuşma yaptı.

İstanbul'da yeniden bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Meine, hayranlarına şöyle seslendi:

"Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk."

KLASİKLEŞMİŞ ESERLERLE 60. YIL COŞKUSU

Zengin repertuvarı ve bitmeyen sahne enerjisiyle göz dolduran Scorpions, İstanbul konserinin açılışını 1984 yılına ait "Coming Home" adlı şarkısıyla yaptı.

Gece boyunca performanslarından ödün vermeyen grup; "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi rock tarihine kazınan efsanevi klasiklerini stadyumu dolduran on binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi. (AA)