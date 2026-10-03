Ünlü fenomen ve ailesi ölü bulundu! Son paylaşımı şoke etti

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Montemorelos kentinde sosyal medya fenomeni Cinthia Abigail Tamez Rivera ve üç çocuğu ile partneri Leodegario Moya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 30 Eylül sabahı başlayan soruşturma, kısa süre içinde iki ayrı noktada bulunan beş cesedin aynı aileyle bağlantılı olduğunun belirlenmesiyle derinleştirildi.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU

71 binden fazla takipçisi bulunan ve sosyal medyada Cindy Tamez adıyla tanınan Tamez ile 2 yaşındaki oğlu Gustavo, bir aracın içinde ölü bulundu. Ekiplerin incelemeyi genişletmesi üzerine yakındaki bir eve gidildi. Evde Tamez'in diğer iki çocuğu Christian ve Bruno ile partneri Leodegario Moya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Beş kişinin de silahla vurulduğu belirlendi. Olay yerlerinden birinde ateşli silah bulunurken güvenlik kamerası kayıtları, balistik incelemeler ve diğer deliller soruşturma kapsamına alındı.

SAVCILIĞIN İLK BULGULARI SENARYOYU DEĞİŞTİRDİ

Yeni bulgular, olayın dışarıdan bir saldırıdan ziyade aile içindeki bir cinayet-intihar vakası olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Nuevo Leon Başsavcılığı, Tamez'in partneri Moya ile iki çocuğunu evde vurduktan sonra dışarı çıktığı, daha küçük yaştaki oğlu Gustavo'nun bulunduğu araca geçtiği ve ardından oğlunu da öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Savcılık, bu senaryonun henüz soruşturma kapsamında değerlendirilen bir hipotez olduğunu vurguladı.

Savcılık tarafından yapılan balistik incelemelerde iki farklı olay yerindeki kovanların aynı silahla bağlantılı olduğunun belirlendiği bildirildi. Bu bulgu, evde ve araçta yaşanan ölümlerin birbirinden bağımsız olaylar olmadığı yönündeki soruşturma hattını güçlendirdi.

Yetkililer ayrıca olaydan önce Tamez ile Moya'nın birlikte vakit geçirdiğini ve aralarında bir tartışma yaşanmış olabileceğini araştırıyor.

SON PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Cinayetlerin ardından Tamez'in sosyal medyadaki son paylaşımı da soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Tamez, ölümünden kısa süre önce araç içinden çektiği bir görüntüyü TikTok hesabında paylaştı. Videonun üzerine ise şu ifadeleri yazdı:

"Herkes benim kötü tarafımı bilmiyor. Komşumun evini yakmak için kendi evimi bile yakabilirim, hatta bunun sonucunda ben de mahvolacağımı bilsem bile."

Paylaşımın cinayetlerle bağlantılı olup olmadığı henüz belirlenmedi. Yetkililer, Tamez'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını ve olaydan önceki hareketlerini de incelemeye devam ediyor.

OLAYDAN ÖNCEKİ SAATLER ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında yalnızca cinayetlerin nasıl işlendiği değil, ailenin olaydan önceki saatleri de mercek altında.

Meksika basınına yansıyan bilgilere göre Tamez ve Moya'nın olaydan önce birlikte vakit geçirdiği, daha sonra evde bir tartışma yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor. Savcılık, güvenlik kameraları, tanık ifadeleri ve adli tıp sonuçları üzerinden olayların zaman çizelgesini oluşturmaya çalışıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık ayrıca Tamez'in olay sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için toksikolojik inceleme başlattı. Evde yapılan aramada uyuşturucu bulunmadığı, ancak bazı alkollü içki unsurlarının tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, alkolün olayda belirleyici bir faktör olduğunu şu aşamada doğrulamadı.

Cindy Tamez'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yetkililer, beş kişinin ölümünün kesin biçimde nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak için balistik, adli tıp ve güvenlik kamerası incelemelerini sürdürüyor.