90 bin kişinin izlediği canlı yayında öldürülmüştü! Fenomen cinayetinin arkasından kartel çıktı

Meksika'da mayıs ayında güzellik salonunda sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki fenomen Valeria Márquez cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Yetkililer, olayın arkasında ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak gösterilen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) bulunduğunu değerlendiriyor.

Savcılık makamı, cinayet emrini kartelin üst düzey isimlerinden, "El R1" lakabıyla bilinen Ramón Ángel Álvarez Ayala'nın verdiğini öne sürdü. Ayala, perşembe günü Jalisco eyaletinde özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda çıkan çatışmada güvenlik güçlerinden bir görevli yaşamını yitirdi.

KURYE GİBİ YAKLAŞTI, KAMERALAR ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Soruşturma dosyasına göre Márquez, yaklaşık 90 bin takipçisinin izlediği canlı yayın sırasında kurye kılığına giren, motosiklet kaskı takan bir saldırganın hedefi oldu. Şüphelinin genç kadına ismiyle seslenmesi üzerine Márquez'in "Geliyorlar" dediği, ardından göğsüne bir, başına ise iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Dehşet anları canlı yayına yansırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

ÖLMEDEN ÖNCE KORKULARINI ANLATMIŞTI

Cinayetten yalnızca saatler önce yaptığı başka bir yayında ise Márquez, kurye görünümlü bir kişinin kendisini aradığını söylemiş ve bundan büyük endişe duyduğunu dile getirmişti. Genç fenomen, "Galiba beni öldürecekler" ifadelerini kullanırken, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun eski sevgilisi olacağını öne sürerek takipçilerine dikkat çeken bir uyarıda bulunmuştu.

ESKİ SEVGİLİ DETAYI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Meksika Federal Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch'un verdiği bilgiye göre, kartel lideri Ayala'nın oğlu Francisco Álvarez ile Valeria Márquez bir dönem ilişki yaşamıştı. İddialara göre ayrılığın ardından Francisco Álvarez, babasını arayarak genç kadının öldürülmesini istedi.

Savcılık, Ramón Ángel Álvarez Ayala'nın da bu talep üzerine bir tetikçiye cinayet talimatı verdiğini değerlendiriyor. Bakan Harfuch ayrıca Francisco Álvarez'in ayrılıktan sonra Márquez'i defalarca tehdit ettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kartel lideri hakkında işlemler sürerken, cinayeti işlediği öne sürülen tetikçi ile Francisco Álvarez'in yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Savcılık, olayın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.