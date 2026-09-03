Ülkeyi ayağa kaldıran cinsel istismar skandalı! Öğrencisini evine çağırmış

İngiltere’nin Southampton kentinde eski beden eğitimi öğretmeni Bronwen James, görev yaptığı Bitterne Park School’daki 16 yaşındaki erkek öğrenciyle cinsel ilişki yaşamakla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. 30 yaşındaki James, kendisine yöneltilen dört ayrı “güven ilişkisini kötüye kullanarak çocukla cinsel aktivite” suçlamasının tamamını reddediyor.

Davada savcılığın anlatımına göre olaylar, öğrencinin öğretmeninden Snapchat hesabını istemesiyle başladı. James’in ilk olarak bu talebi reddettiği, ancak daha sonra öğrenciyi sosyal medya uygulamasına eklediği belirtildi. Savcı Edward Culver, ikili arasındaki yazışmaların zaman içerisinde öğretmen-öğrenci sınırlarını aşan flörtöz bir niteliğe büründüğünü savundu.

GİZLİCE GÖRÜŞTÜLER

Savcılığın iddiasına göre mesajlaşmaların ardından ikili okul dışında gizlice görüşmeye başladı. Bu buluşmalardan birinin Southampton’daki Weston Shore bölgesinde gerçekleştiği, James ve öğrencinin burada öğretmenin otomobilinde öpüştüğü öne sürüldü.

İddiaların en dikkat çekici bölümü ise James’in evinde yaşandığı öne sürülen buluşmalarla ilgili. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre öğretmen, öğrenciyi evine davet ederek birlikte Wimbledon tenis turnuvasını izledi. Savcılık, ikilinin karşılaşmaları izlerken yakınlaştığını ve sonrasında cinsel ilişki yaşandığını iddia etti. İngiliz basınındaki mahkeme haberlerine göre savcılık ayrıca ilişkinin birden fazla kez cinsel birlikteliğe dönüştüğünü öne sürdü.

TAŞINMAYI ÖNERDİ

Öğrencinin mahkemede verdiği ifadeye göre James, baş başa kaldıkları zamanlarda kendisine öğretmenine yönelik “Miss” hitabını kullanmasını istedi. Savcılık ayrıca James’in öğrenciye karşı romantik duygular beslediğini söylediğini ve birlikte başka bir yere taşınmaktan söz ettiğini ileri sürdü. James’in öğrencinin telefonunda gerçek adı yerine “Number 8” şeklinde kayıtlı olduğu da mahkemede gündeme getirilen ayrıntılar arasında yer aldı.

MANİPÜLE EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Öğrenci ise başlangıçta yaşananları olumlu gördüğünü ancak zaman içinde öğretmeni tarafından manipüle edildiğini düşündüğünü söyledi. Savcılığın iddiasına göre ilişkinin ortaya çıkmasında başka bir öğrencinin James ile yapılan mesajlaşmalardan bazılarını bir öğretmene göstermesi etkili oldu.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ancak James, savcılığın çizdiği tabloyu kabul etmedi. Mahkemeye yazılı bir ifade sunan eski öğretmen, 16 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişki yaşadığı yönündeki suçlamaları reddetti. James’in savunmasına göre, kendisini suçlayan öğrencinin iletişim kurduğu bazı mesajların başka bir öğrenci tarafından sahte bir numara kullanılarak oluşturulmuş olabileceği öne sürüldü.

BENZER SUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Davanın dikkat çeken bir diğer yönü ise suçlamaların yalnızca bu olayla sınırlı olmaması. Wiltshire Police, James’in daha önce Hardenhuish School ve Bitterne Park School’da beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığını ve daha geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında üç çocukla ilgili toplam 13 cinsel suçlamayla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. James, bu suçlamalardan biri olan bir çocukla cinsel iletişim kurma suçunu kabul ederken diğer suçlamaları reddetmişti.