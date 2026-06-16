Türkler zirvedeki yerini korudu! Almanya’da nüfus tablosu değişiyor

Almanya’nın nüfusu, son yılların en dikkat çekici demografik değişimlerinden birini yaşadı. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, ülke nüfusu 2020’den bu yana ilk kez küçülerek yıl sonunda 83,5 milyona geriledi. Bir önceki yıla göre yaklaşık 110 bin kişilik düşüş yaşanırken, bu gerilemenin temel nedenleri arasında doğumların ölümleri karşılayamaması ve ülkeye yönelik göç hareketlerinin belirgin şekilde yavaşlaması yer aldı.

Verilere göre Almanya’ya gelenler ile ülkeden ayrılanlar arasındaki farkı ifade eden net göç rakamı, 2024 yılında kaydedilen 430 bin seviyesinden 2025’te 235 bine düştü. Böylece göç, nüfus kaybını telafi etmeye devam etse de önceki yıllardaki etkisini önemli ölçüde yitirdi.

O ŞEHİRLER NÜFUSUNU ARTIRDI

Nüfus değişimi bölgesel olarak incelendiğinde, Doğu Almanya eyaletlerinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Doğu eyaletlerinde nüfus yüzde 0,5 azalırken, Batı Almanya’da gerileme yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı. Buna karşın Berlin, Hamburg ve Bremen, nüfusunu artırmayı başaran şehir eyaletleri olarak öne çıktı.

Almanya, Kovid-19 salgınının göç hareketlerini durma noktasına getirdiği 2020 yılı dışında, 2011’den itibaren her yıl nüfus artışı yaşamıştı. Son veriler ise bu uzun büyüme döneminin sona erdiğine işaret etti.

"BABY BOOMER" NÜFUSU ARTIYOR

Demografik dönüşüm ülkenin yaş yapısında da kendisini gösterdi. Özellikle savaş sonrası dönemde doğan ve “Baby Boomer” olarak adlandırılan kuşağın yaşlanmasıyla birlikte 60-79 yaş arası nüfus yüzde 2,5 oranında arttı. Buna karşılık diğer tüm yaş gruplarında gerileme kaydedildi.

Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düşük doğum oranlarının görüldüğü kuşakların ileri yaşlara ulaşması nedeniyle 80 yaş ve üzerindeki nüfus da 151 bin kişi azaldı. Ülkede 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sayısı 88 bin kişi düşerken, çalışma çağındaki 20-59 yaş grubunda ise 409 bin kişilik kayıp yaşandı.

YABANCI NÜFUS BÜYÜME HIZI DÜŞTÜ

Yabancı nüfusun büyüme hızında da dikkat çekici bir yavaşlama görüldü. Almanya’daki yabancıların sayısı geçen yıl yalnızca 39 bin kişi artarak 12,4 milyona ulaştı. Bu artış, bir önceki yıl kaydedilen 283 bin kişilik yükselişin oldukça gerisinde kalırken, 2015’teki mülteci akını ve 2022’deki yoğun göç hareketlerinden bu yana son 15 yılın en düşük yabancı nüfus artışı olarak kayıtlara geçti.

Yabancıların toplam nüfus içindeki payı yaş gruplarına göre incelendiğinde en yüksek oran yüzde 20 ile 20-59 yaş grubunda görüldü. En düşük oran ise yüzde 6,5 ile 60 yaş ve üzerindeki kesimde kaydedildi.

TÜRKLERİ UKRAYNALILAR TAKİP ETTİ

Ülkedeki yabancı topluluklar arasında ise Türk vatandaşları ilk sıradaki yerini korudu. Almanya’da yaşayan Türklerin sayısı 1 milyon 385 bine ulaşırken, onları 1 milyon 167 bin kişiyle Ukraynalılar takip etti. Suriye vatandaşları 856 bin kişiyle üçüncü sırada yer alırken, Romanyalıların sayısı 763 bin, Polonyalıların sayısı ise 700 bin olarak açıklandı.