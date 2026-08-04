Türkiye ve iki ülke İsrail'i 'şiddetle' kınadı

Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'deki son İsrail saldırılarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Arabulucu ülkeler, İsrail'in bölgedeki ihlallerine karşı Tel Aviv yönetimini 'şiddetle' kınadı.

İSRAİL 'ŞİDDETLE' KINANDI

Üç ülke tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in özellikle sağlık tesisleri ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocukları da içeren sivil ölümlerine neden olan saldırıları "şiddetle" kınandı. Açıklamada bu eylemlerin, uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Arabulucular, Hamas ve Filistinli grupların yol haritasını kabul ettiğini duyurmasına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin anlaşmayı ihlal ettiğine ve ikinci aşamanın hayata geçirilmesine yönelik çabaları baltaladığına dikkat çekti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiği vurgulandı. Arabulucular, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım personelinin korunması ile Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz ulaştırılması yönündeki çağrılarını yineledi.

TRUMP'IN PLANI VE BASKI ÇAĞRISI

Türkiye, Katar ve Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tamamlanması için uluslararası toplumu, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde sorumluluk almaya ve baskı uygulamaya çağırdı. Açıklamada, Trump'ın ikinci aşamaya ilişkin yol haritası üzerinde mutabakata varılmasını "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdiği hatırlatılırken, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve insani acıların sona ermesini hedefleyen çabaların sekteye uğratılmaması gerektiği belirtildi.

(AA)