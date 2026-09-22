Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma imzalandı

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma kapsamında, yeni nesil nükleer teknolojiler arasında yer alan Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ile 4. Nesil Reaktörlerin Türkiye açısından uygulanabilirliği kapsamlı şekilde incelenecek.

Anlaşmanın imza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’taki Türkevi’nde gerçekleştirildi. Törende, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında hibe anlaşması imzalandı.

BAKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, ABD temasları kapsamında Türkevi’nde düzenlenen imza törenine katıldıklarını belirterek anlaşmanın Türkiye açısından yeni nesil nükleer teknolojilerin değerlendirilmesinde önemli bir çalışma alanı oluşturacağını ifade etti.

Bakanın verdiği bilgilere göre çalışma kapsamında SMR ve 4. Nesil Reaktörlerin Türkiye için teknik, ekonomik ve mevzuat açısından uygulanabilirliği ele alınacak. Böylece söz konusu teknolojilerin Türkiye'nin enerji altyapısında kullanılabilmesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Açıklamada, Türkiye'nin enerji politikasındaki uzun vadeli hedeflere de dikkat çekildi. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin sürdürüleceği belirtildi.

Türkiye'nin yalnızca büyük ölçekli nükleer santrallere değil, farklı reaktör teknolojilerine yönelik seçenekleri de değerlendireceği vurgulandı. Bu kapsamda SMR'ler ve 4. Nesil reaktörler, Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyacına uygun alternatifler arasında incelenecek.

Bakan açıklamasında, büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra ülkenin ihtiyaçlarına en uygun alternatiflerin titizlikle değerlendirileceğini belirterek, güçlü ve modern bir enerji altyapısı oluşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.