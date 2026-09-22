BM Zirvesi için gitmişti: Erdoğan'dan New York'ta ilk konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde açıklamalar yaptı. Erdoğan, "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Ortadoğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü ve samimi bir diyaloğumuz var. Başkan Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilişkimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

ERDOĞAN'DAN ABD İLE DİYALOG VURGUSU

Erdoğan, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların, savaşların ve krizlerin Türkiye ile ABD'nin yakın diyalog içinde olmasını gerektirdiğini ifade etti. ABD ile kurulan diyalog sayesinde Ortadoğu başta olmak üzere küresel etkileri bulunan birçok meselede olumlu sonuçlar alındığını belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü ve samimi bir diyalog bulunduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye ziyaretinin ilişkilere yeni bir soluk kazandırdığını vurguladı.

TİCARET HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, ABD ile stratejik ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, ticaret hacminin ikiye katlandığını ve yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hedeflerinin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, çevresini saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu, hatta güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.

SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, iki müttefik arasında hiç olmaması gereken engellerin geride bırakılarak yeni bir ivme yakalanmak istendiğini söyledi. Ortaklığın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesinin zaruri olduğunu belirtti. ABD ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis edilen işbirliğini ileriye taşımaya hazır olduklarını ifade etti. İşbirliğinin ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirilmesinin ortak fayda sağlayacağını dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA İLK 10 HEDEFİ

Erdoğan, Türk firmalarının ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştığını belirterek, çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına girileceğine inandığını söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ettiğini kaydetti.

(AA)