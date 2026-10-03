Trump’ın ekibi gizli zirvede buluştu: İran ve Yemen masadatru

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Ortadoğu alarmı büyürken, Washington’da kamuoyundan gizlenen kritik bir güvenlik toplantısı yapıldığı ortaya çıktı.

Trump’ın en üst düzey ulusal güvenlik ekibi, 2 Ekim Cuma günü Camp David’de saatler süren kapalı bir toplantıda İran’daki savaşın geleceğini ve Yemen’de Suudi Arabistan ile Husiler arasında giderek tırmanan çatışmayı masaya yatırdı. Toplantının Beyaz Saray tarafından önceden duyurulmaması dikkat çekti.

TOPLANTIYA VANCE BAŞKANLIK ETTİ

Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti. Masada Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine yer aldı.

İKİ KRİTİK DOSYA ELE ALINDI

Toplantının merkezinde iki kritik dosya vardı: İran’la savaşın bundan sonraki aşaması ve Yemen’de Suudi Arabistan-Husi çatışmasının nasıl yönetileceği.

Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sonuçsuz kalması, Trump yönetiminin yeniden askeri seçenekleri değerlendirmesine yol açarken, Yemen cephesinde de Suudi Arabistan’ın Husilere karşı kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğu bildirildi. Reuters, Riyad’ın Kızıldeniz’in stratejik geçiş noktası Babülmendep üzerindeki kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla büyük bir askeri harekat planladığını aktardı. Operasyonda 100 binden fazla Yemenli kara gücünün Suudi hava desteğiyle kullanılmasının beklendiği belirtildi.

Bu gelişmeler, İran ve Yemen dosyalarının Washington açısından giderek daha fazla birbirine bağlandığını gösteriyor. ABD yönetimi bir yandan İran’la müzakerelerin geleceğini tartışırken diğer yandan Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırılarının bölgesel savaşı daha da genişletmesinden endişe ediyor.

ASKERİ OPERASYON SEÇENEĞİ MASADA

Axios’a konuşan ABD’li yetkililerden biri, Camp David’deki görüşmelerin kapsamına ilişkin “Bir şeyler kararlaştırıldı ya da en azından derinlemesine tartışıldı” dedi.

Toplantının yapıldığı saatlerde Trump da İran konusunda nasıl bir yol izleyeceği sorusuyla karşı karşıyaydı. Axios, yönetimin İran’la diplomatik girişimlerin çıkmaza girmesi üzerine yeniden büyük çaplı askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Trump yönetiminin İran dosyasındaki belirsizliği Yemen’deki gelişmeler de daha karmaşık hale getiriyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran’ın Husilerle siyasi temas kurulması yönündeki önerisinin değerlendirildiğini açıklarken, Suudi Arabistan’ın ise askeri seçeneğe daha fazla ağırlık verdiği bildirildi. Mekke Savunma İttifakı üyelerinin de Yemen konusunda acil görüşmeler yapması bekleniyor.

Beyaz Saray ise Camp David’deki toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.