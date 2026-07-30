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Halk TV Dünya Beraber Irak'a saldırmışlardı: ABD-Suudi Arabistan arasında üst düzey görüşme

Beraber Irak'a saldırmışlardı: ABD-Suudi Arabistan arasında üst düzey görüşme

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, başkent Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. Geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen ziyarette bölgedeki tırmanış görüşüldü.

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Beraber Irak'a saldırmışlardı: ABD-Suudi Arabistan arasında üst düzey görüşme

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Yardımcısı JD Vance ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ziyaretin geçen hafta yapılması planlanıyordu ancak daha sonra ertelendi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmenin oldukça kısa sürdüğü ve Suudi Bakan'ın Vance ile temasının ardından doğrudan ülkesine döndüğü bildirildi. İki yetkilinin, bölgede artan gerilim ve güvenlik endişeleri başta olmak üzere çeşitli konuları masaya yatırdığı öğrenildi.

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BÖLGESEL GERİLİM MASAYA YATIRILDI

Haberde, görüşmede ele alınan başlıklar arasında Ortadoğu'daki son gelişmeler ve ortak güvenlik endişelerinin yer aldığı belirtilirken, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik işbirliğinin devam ettiği vurgulandı. Ziyaretin kısa sürmesi ve hemen ardından Suudi Bakan'ın ayrılması dikkat çekerken, görüşmeye ilişkin iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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