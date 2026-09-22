Trump İran’la görüşmek için fırsat kolluyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la doğrudan temas ihtimalini yeniden gündeme aldığı öne sürüldü. CNN’in konuya yakın bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunduğu sırada İranlı yetkililerle bir araya gelmek istediğini danışmanlarına iletti.

Ancak olası görüşmenin önünde henüz netleşmiş bir takvim bulunmadığı belirtildi. ABD’li yetkili, Trump’ın İranlı yetkililerle görüşmesinin ancak “koşulların uygun olması” halinde gerçekleşebileceğini aktarırken, şu aşamada Trump ile İran tarafı arasında planlanmış resmi bir toplantı olmadığını söyledi. CNN’e konuşan kaynak, Trump’ın üst düzey danışmanları ile İranlı yetkililer arasında da bir toplantı yapılmasının değerlendirildiğini belirtti.

İRAN'DAN YANIT GELMEDİ

İran tarafının böyle bir görüşmeye sıcak bakıp bakmadığı ise henüz netlik kazanmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunması, olası temas ihtimalini diplomasi trafiğinin önemli başlıklarından biri haline getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi’nin New York’ta çok sayıda yetkili ve dışişleri bakanıyla görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamıştı.

RUBIO DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Washington’dan da İran’la görüşme ihtimaline ilişkin dikkat çeken mesaj geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı açıklamada ABD’nin BM Genel Kurulu sırasında İranlılarla görüşmeye “açık” olduğunu söyledi ancak şu anda planlanmış bir toplantı bulunmadığını belirtti.

Rubio, “Buna açığız. Şu anda planlanmış bir şey olduğunu sanmıyorum ancak böyle bir görüşmeye kesinlikle açığız” dedi. ABD’li bakan, olası bir temasın “olumlu bir sonuca” ve Washington’ın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

MÜZAKERELER YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan İran tarafında da diplomasi kapısının tamamen kapanmadığına ilişkin işaretler geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD’nin askeri baskıyı azaltması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırması halinde boğazın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Yetkili, BM Genel Kurulu’nu Washington ile diplomatik temasların yeniden başlatılması açısından önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.