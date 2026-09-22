Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya ABD'den İran'la temas sinyali: Görüşmeye açığız

ABD'den İran'la temas sinyali: Görüşmeye açığız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Genel Kurulu kapsamında İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduklarını ancak şu an için planlanmış bir toplantı bulunmadığını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD'den İran'la temas sinyali: Görüşmeye açığız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduklarını ancak şu aşamada planlanmış bir toplantının bulunmadığını söyledi.

Trump köşeye sıkıştı, diplomasiye dönmek zorunda kaldı! İran savaşında geri adım attıTrump köşeye sıkıştı, diplomasiye dönmek zorunda kaldı! İran savaşında geri adım attı

Rubio, NBC'nin Today programına verdiği röportajda, ABD ile İran arasında BM Genel Kurulu marjında temas ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

PLANLANAN BİR TOPLANTI YOK

İran tarafıyla görüşmeye kapıyı kapatmadıklarını belirten Rubio, “Buna açığız. Bu noktada herhangi bir şeyin planlandığını düşünmüyorum ancak özellikle olumlu bir sonuca ulaşma ve nihayetinde tüm bunların amacına ulaşma ihtimali varsa böyle bir görüşmeye kesinlikle açığız” dedi.

RUBIO'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Rubio, Washington yönetiminin İran konusunda temel hedefinin değişmediğini vurgulayarak, “İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeği. Buna kesinlikle sahip olamazlar” ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
ABD İran Savaş Birleşmiş Milletler
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro