ABD'den İran'la temas sinyali: Görüşmeye açığız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduklarını ancak şu aşamada planlanmış bir toplantının bulunmadığını söyledi.

Rubio, NBC'nin Today programına verdiği röportajda, ABD ile İran arasında BM Genel Kurulu marjında temas ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

PLANLANAN BİR TOPLANTI YOK

İran tarafıyla görüşmeye kapıyı kapatmadıklarını belirten Rubio, “Buna açığız. Bu noktada herhangi bir şeyin planlandığını düşünmüyorum ancak özellikle olumlu bir sonuca ulaşma ve nihayetinde tüm bunların amacına ulaşma ihtimali varsa böyle bir görüşmeye kesinlikle açığız” dedi.

RUBIO'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Rubio, Washington yönetiminin İran konusunda temel hedefinin değişmediğini vurgulayarak, “İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeği. Buna kesinlikle sahip olamazlar” ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi.