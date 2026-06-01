Trump: İran müzakerelerinin askıya alınması umurumda değil

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin askıya alındığı açıklanmıştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan haberde; müzakerelerin, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de ateşkes tanımayan tutumu nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Söz konusu gelişmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. ABD merkezli CNBC'ye konuşan Trump, müzakerelerin sona ermesinin pek de umurunda olmadığını dile getirdi.

"MÜZAKERELER UMRUMDA DEĞİL"

CNBC'den Eamon Javers'a telefonla mülakat veren Trump, uzayan görüşmelerin "çok sıkıcı olmaya başladığını" düşündüğünü belirterek, "Gerçekten umurumda değil. Zerre kadar umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Trump'a, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonları nedeniyle İranlı müzakerecilerin ABD ile iletişimi keseceği ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kapatma" yoluna gideceğine dair çıkan haberler soruldu.

"PETROL FİYATLARINDAN ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Trump, pazartesi günü erken saatlerde İran devlet medyasında çıkan haberlerin ardından hızla yükselen petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını belirtti.

Petrol fiyatlarının çok yakın bir gelecekte "taş gibi" düşeceğini düşündüğünü söyleyen Trump; İran'ın nükleer hırslarını durdurmanın önemini anlayan Amerikalıların, savaşın bir sonucu olarak artacak benzin fiyatlarını sorun etmeyeceğini de savundu.

Trump, "Bunun tamamen İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla ilgili olduğunu bir kez açıkladığınızda, insanlar biraz daha fazla ödemeye razı oluyor" şeklinde konuştu.

Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların çok hızlı bir şekilde düşeceğini iddia eden Trump, İran ile durma noktasına gelen müzakereleri yeniden başlatmak için acelesi olmadığına dair sinyalleri yineledi.

Trump, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bittiyse bitti. Bitmediyse de, bilirsiniz, bence çok fazla zaman aldılar. Açıkçası, çok sıkıcı olmaya başladıklarını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.