Son Dakika | Savaşta kritik gelişme! ABD-İran diyaloğu kesildi

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin Gazze ve Lübnan’daki gelişmeler nedeniyle ABD ile aracılar üzerinden yürütülen mesaj ve metin alışverişini durdurma kararı aldığını bildirdi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri ile “Direniş Cephesi” olarak adlandırılan bölgesel müttefik unsurların, İsrail’in saldırılarına karşı yeni adımlar atma ve farklı cephelerde karşılık verme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

ATEŞKES İHLALİ NEDENİYLE ASKIYA ALINDI

Tasnim’in aktardığı bilgilere göre İranlı yetkililer, Gazze ve Lübnan’da devam eden İsrail operasyonlarının derhal sona ermesi gerektiğini vurgularken, Lübnan’daki ateşkes düzenlemelerinin de çeşitli ihlaller nedeniyle fiilen geçerliliğini yitirdiğini savundu. Bu çerçevede İran müzakere heyetinin, aracı ülkeler üzerinden sürdürülen diyalog ve yazılı mesaj alışverişini askıya aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca İranlı yetkililerin, İsrail ordusunun Lübnan’da kontrol altında tuttuğu bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Tahran’ın, Gazze ve Lübnan’daki çatışmaların durdurulmasına yönelik talepleri karşılanmadığı sürece herhangi bir diplomatik temasın yeniden başlamasının gündemde olmadığı öne sürüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI

Tasnim’in haberine göre İran ve bölgedeki müttefik gruplar, İsrail ve destekçilerine baskıyı artırmak amacıyla çeşitli seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Babülmendep Boğazı'nda yeni adımlar atılması yönündeki kararlılığın da ilgili çevrelerde dile getirildiği iddia edildi.

İran makamlarından konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılması beklenirken, söz konusu iddiaların uluslararası düzeyde nasıl yankı bulacağı merak konusu olmaya devam ediyor.