Trump: Çin'le anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük Çin ziyaretinin ardından Washington’a döndü. Beyaz Saray’a girişinde basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Trump, gezisini “harika bir başarı” olarak tanımladı.

TRUMP: “MUAZZAM BİR BAŞARI, TARİHİ BİR ANDI”

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu (ziyaret) harika bir başarıydı. Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. (Çin'le) İyi ilişkilerimiz var. Muazzam bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı”

8,5 YIL ARADAN SONRA ZİYARET

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Bir önceki Başkan Joe Biden, görevi süresince Çin’e herhangi bir ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD’den Çin’e en son lider düzeyindeki ziyaret, Trump’ın ilk döneminde 2017 yılında yapılmıştı.

ENERJİ VE TARIM ANLAŞMALARI

Çarşamba ve perşembe günleri boyunca yapılan görüşmelerin ardından Trump, tarafların enerji ve tarım ticareti dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalara vardığını duyurmuştu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

