Trump Çin'deyken İran-Rusya arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, iki bakan Ortadoğu’daki durumu istikrara kavuşturacak kapsamlı bir İran-Amerikan anlaşmasına giden yolda ateşkes rejiminin korunmasının önemini vurguladı.

RUSYA’DAN ARABULUCULUK TEKRARI

Açıklamada, Rusya tarafının taraflara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin bulunması ve uygulanmasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade ettiği belirtildi. Sergey Lavrov’un, ateşkesin korunması ve kırılgan barışın sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı, ayrıca kapsamlı bir anlaşmaya yönelik siyasi ve diplomatik çabaların bozulmaması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmede ikili işbirliğinin güncel konuları da ele alındı. Taraflar, iki dost ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı kararlılıkla güçlendirme yönündeki karşılıklı bağlılıklarını teyit etti. İran ve Rusya’nın mevcut dayanışmayı daha ileri seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin tam açıklaması şöyle:

“Dışişleri bakanlıklarının başkanları, ABD ve İsrail tarafından başlatılan Orta Doğu’daki silahlı çatışmanın çözümüne yönelik müzakere sürecinin seyrini ayrıntılı ve gizli bir şekilde ele aldı. Rusya tarafı, ateşkes rejiminin ve kırılgan ateşkesin korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, bölgedeki durumun uzun vadeli ve sürdürülebilir normalleşmesinin yolunu açacak kapsamlı bir İran-Amerikan anlaşmasına ulaşılmasına yönelik siyasi ve diplomatik çabaların bozulmasının önlenmesi gerektiğini belirtti. Sergey Lavrov’un, taraflara karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin bulunması ve uygulanmasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade ettiği kaydedildi. İkili işbirliğinin güncel konularını da gözden geçiren taraflar, iki dost ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı kararlılıkla güçlendirme yönündeki karşılıklı bağlılıklarını teyit etti”

(AA)