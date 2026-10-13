Trump bir gün önce sinyalini vermişti! ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi. Beyaz Saray tarafından duyurulan karar, Guilfoyle hakkında gündeme gelen mali ilişkiler ve etik ihlal iddialarının ardından geldi. Trump’ın bir gün önce büyükelçinin görevden alınması ihtimalini değerlendirdiklerini açıklaması da Washington’da yaşanan gelişmelerin dikkat çekici bir boyuta ulaştığını ortaya koydu.

BEYAZ SARAY İSTİFA TALEBİNİ DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle’dan istifa etmesinin istendiğini doğrulayarak, “Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Ekibe önemli katkıları oldu, kendisine başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklama, Trump yönetiminin Atina’daki diplomatik temsilcisiyle ilgili kararını resmen ortaya koydu. Ancak istifa talebi, Guilfoyle’un görevinden resmen ayrıldığı anlamına gelmiyor.

100 BİN DOLARLIK KREDİ KARTI BORCU İDDİASI

The Wall Street Journal’ın haberlerinde Guilfoyle hakkında mali ilişkiler üzerinden çeşitli iddialar gündeme getirildi. Haberlere göre Guilfoyle, 2025’teki Senato onay süreci öncesinde Trump destekçisi bir bağışçıdan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunun ödenmesini istedi.

Mesajlarda, bu talebin yönetimdeki yetkililere erişim sağlanmasıyla ilişkilendirildiği öne sürüldü. Guilfoyle’un avukatı ise müvekkilinin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğu iddialarını reddetti.

TRUMP BİR GÜN ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ

Trump, 12 Ekim’de Guilfoyle’un görevden alınma ihtimaliyle ilgili soruya, “Bunu değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz” yanıtını vermişti.

Beyaz Saray’ın ertesi gün istifa talebini doğrulaması, Trump’ın açıklamasının ardından gelen önemli bir gelişme oldu.

GUILFOYLE HAKKINDA BAŞKA İDDİALAR DA VAR

Guilfoyle hakkında basına yansıyan iddialar yalnızca mali ilişkilerle sınırlı kalmadı. Yunan yetkililere yönelik tehdit iddiası, uygunsuz hediye ve hizmet kabulü ile diplomatik konumunu özel çıkarları için kullanma suçlamaları da gündeme geldi.

Söz konusu iddiaların tamamı kesinleşmiş ihlaller olarak değerlendirilemez. Guilfoyle hakkındaki suçlamalara ilişkin incelemelerin kapsamı ve resmî sonuçları konusunda da temkinli olunması gerekiyor.

Beyaz Saray’ın istifa talebi, Guilfoyle’un diplomatik görevindeki geleceğini belirsizliğe taşırken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.