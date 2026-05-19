Trump başkanlık koltuğunda servetini 3'e katladı

ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından 14 Mayıs tarihinde yayınlanan dönemsel işlem raporu, dikkat çekici resmi verileri ortaya koydu. Belgelere göre ABD Başkanı Donald Trump, yılın ilk üç ayında tam 3 bin 600 kez menkul kıymet ve belediye tahvili alımı ile satımı yaptı.

Trump, bu süreçte Japon sushi zinciri Kura Sushi'nin Amerikan iştiraki olan ve Nasdaq borsasında 2019'dan beri işlem görerek dünyanın en büyük ekonomisinde restoran zincirleri işleten Kura Sushi USA firmasından milyonlarca dolarlık hisse satın aldı. Resmi rapora göre söz konusu yatırımın değeri 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında bulunuyor.

Ancak Trump'ın borsa operasyonları sadece sushi zinciriyle sınırlı kalmadı. Trump aynı zamanda yarı iletken devi Nvidia ile yazılım şirketi Adobe gibi Amerikan kurumsal dünyasının devlerinin de hisselerini satın aldı. Bu devlerin yanı sıra bulut bilişim firması Oracle ve uçak üreticisi Boeing de Trump'ın yatırım listesinde yer alıyor.

DEVLET DESTEKLİ SEKTÖRLERDE AİLE BOYU FAALİYET

Mevcut yasalara göre Amerikan başkanlarının varlıklarının belirli bir kısmını kamuoyuna açıklaması gerekiyor ve bir başkanın tahvil ile menkul kıymet ticareti yapması tamamen yasal bir zemin üzerinde ilerliyor.

Buna karşın, Trump'ın ticaret raporunda adı geçen şirketlerin birçoğunun ABD hükümeti ile aktif ticari anlaşmaları bulunuyor. Üstelik Trump ve aile üyeleri, borsa yatırımlarının yanı sıra Washington tarafından doğrudan desteklenen çeşitli stratejik sektörlerde de iş işletiyor. Bu alanlar arasında kripto para ile askeri insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra kritik mineraller ve nükleer enerji gibi sektörler listenin başında yer alıyor.

2.3 MİLYAR DOLARDAN 6.5 MİLYAR DOLARA

Yapılan bu büyük ölçekli yatırımlar ve borsa hamleleri, Trump'ın servetindeki hızlı yükselişi de beraberinde getirdi. Forbes tarafından yayınlanan resmi veriler, bu yükselişin boyutunu sayılarla kanıtlıyor.

Verilere göre, Donald Trump'ın net varlığı 2026 yılında 6.5 milyar dolara kadar yükseldi. Bu miktar, kendisinin ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce, yani 2024 yılındaki 2.3 milyar dolarlık servetine kıyasla net bir artış anlamına geliyor. Son mali raporlar, ABD başkanının borsa operasyonları ve stratejik yatırımlarla kendi döneminde ekonomik gücünü nasıl katladığını net şekilde belgeliyor.