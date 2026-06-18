Taliban'dan yeni yasak! Akıllı telefon kullananlar yargılanacak

Taliban yönetimi, kamu kurumları ve güvenlik birimlerinde görev yapan tüm personeli kapsayan yeni bir teknoloji yasağını uygulamaya koydu. Yeni düzenlemeye göre devlet memurları ile askerlerin akıllı telefon kullanması yasaklandı. Kurala aykırı hareket edenlerin şeriat mahkemelerinde yargılanacağı, el konulan cihazların ise sahiplerinin gözü önünde imha edileceği bildirildi.

İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre karar bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasak, görev ve rütbe ayrımı gözetmeksizin tüm devlet görevlilerini kapsıyor. Düzenlemeden muaf tutulabilmek için ise Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin yazılı izninin alınması gerekiyor.

KADINLARI VE ÖĞRENCİLERİ DE KAPSIYOR

Taliban yönetimi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, uygulamanın ülkenin tamamında aynı şekilde hayata geçirilmediği öne sürüldü. Bazı bölgelerde yasak yalnızca kamu görevlileriyle sınırlı tutulurken, bazı şehir ve eyaletlerde kadınlar, siviller, öğretmenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları üzerinde de benzer kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı iddia edildi.

KARARDA PROTESTO ETKİSİ

Uzmanlar, kararın arkasında son dönemde artan toplumsal hareketliliğin etkili olabileceğini ifade etti. Özellikle Herat kentinde, başörtülerini "uygunsuz" taktıkları gerekçesiyle kadın ve kız çocuklarının gözaltına alınmasının ardından protestolar düzenlenmişti.

Söz konusu gösteriler sırasında Taliban güçlerinin kalabalığa ateş açtığı, yaşanan olaylarda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Analistler, iletişim ve bilgi paylaşımını sınırlandırmayı amaçlayan yeni telefon yasağının bu gelişmelerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.