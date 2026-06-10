Kadınlar Afganistan'da Taliban'a karşı ayaklandı! Başörtüsü zorunluluğuna karşı eylemde 2 kadın öldürüldü

Afganistan'ın Herat kentinde Taliban yönetimine karşı düzenlenen nadir kadın protestolarından biri, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası ülke gündemine oturdu. Yerel yönetimin zorunlu başörtüsü ve burka kurallarına uymadığı iddia edilen kadınlara yönelik gözaltı uygulamasını artırmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Kadınların öncülük ettiği gösterilere çok sayıda erkek de destek verirken, protestocular Taliban'ın son dönemde artırdığı kısıtlamalara tepki gösterdi. Gösteri sırasında kalabalığın "Eğitim, iş, özgürlük" sloganları attığı bildirildi.

GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ ETTİLER

Olaylara tanıklık eden kişiler, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için cop, kırbaç ve ateşli silah kullandığını aktardı.

Bazı görgü tanıkları polisin gerçek mermiyle ateş açtığını iddia ederken, sosyal medyada yayılan görüntülerde silah seslerinin duyulduğu ve kadınların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde bazı kadınların "Vurmayın" diye bağırdığı da duyuldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanları, müdahale sırasında iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Ancak Taliban'a bağlı Herat Emniyeti, ölüm yaşandığı yönündeki haberleri reddetti. Yetkililer yalnızca gösteriye müdahale edildiğini doğrulayarak güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlamak amacıyla harekete geçtiğini öne sürdü.

Herat Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada protestocuların kamu düzenini bozduğunu ileri sürerken, bazı göstericilerin başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkarak gerginlik yaratmaya çalıştığını iddia etti.

TALİBAN YÖNETİMİNDEN YALANLAMA

Öte yandan Herat İl Enformasyon ve Kültür Dairesi de son günlerde onlarca kadının gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı. Kurum, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söylentilerden ibaret olduğunu öne sürdü.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN ÇAĞRI

Taliban'ın Ağustos 2021'de yeniden yönetimi ele geçirmesinden bu yana kadınların düzenlediği protestolar önemli ölçüde azalmıştı. İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, bunun nedenleri arasında önceki gösterilere katılan kadınların gözaltına alınması, darp edilmesi, tehdit edilmesi ve kötü muamele gördüğüne ilişkin iddiaları gösteriyor.

Taliban yönetimi Mayıs 2022'de kadınlar için başörtüsü kullanımını zorunlu hale getirmişti. Herat'ta son günlerde başlatılan yeni denetim ve uygulamaların ise cuma günü kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Yaşanan son olaylar, Afganistan'da kadın hakları ve kamusal özgürlüklere ilişkin tartışmaları yeniden uluslararası gündemin merkezine taşıdı.