Suudi Arabistan: Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı Riyad’a doğru fırlatılan balistik füzeyi tespit ederek önlediğini belirtti.

El-Maliki, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

“SİVİLLERİ HEDEF ALMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR”

Husilerin Riyad’da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğünü belirten el-Maliki, 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alınmasının “terörist ve düşmanca bir davranış” olduğunu savundu.

El-Maliki, Husilerin daha önce Biş, Taif, Farasan ve Yenbu kentlerindeki sivilleri ve sivil unsurları hedef almaya çalıştığını, söz konusu girişimlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ifade etti.

KOALİSYONDAN “TEDBİR ALMA” AÇIKLAMASI

El-Maliki, Koalisyon komutanlığının Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Bu tedbirlerin uluslararası insancıl hukuk ve örfi hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini vurgulayan el-Maliki, Koalisyonun bu kapsamda hareket edeceğini ifade etti.